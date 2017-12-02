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22:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарская студентка изобрела рецепт светопрозрачного бетона

Подобный материал используется в Европе, но молодые ученые из Краснодара разработали собственную рецептуру и смогли сделать его дешевле в несколько раз.

Приготовление бетонной смеси — это как приготовление пирога. Изначально мы ставим определенное количество экспериментов, чтобы подобрать состав. Здесь я использую кварцевый песок. Анастасия Щербина, студентка Кубанского государственного технологического университета.

Пирог особый — бетонный. Да не простой, а светопрозрачный. С одной стороны, вроде непробиваемая стена, но стоит выключить свет и включить фонарик…

Этот свет может быть разным цветом, с другой стороны можно запускать картинки через проектор, которые будут отображаться. Это очень перспективный материал. Разработка показывает, что привычный бетон, прочный, плотный, долговечный — он может быть еще и красивым, он может быть элегантным, он может быть неожиданными. Сергей Удодов, и.о. заведующего кафедрой производства строительных конструкций и строительной механики Кубанского государственного технологического университета.

Кому грозят прозрачные стены и какие перспективы у незаурядного рецепта, рассказывает Юлия Костина.

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