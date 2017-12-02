Краснодарская студентка изобрела рецепт светопрозрачного бетона

Этот свет может быть разным цветом, с другой стороны можно запускать картинки через проектор, которые будут отображаться. Это очень перспективный материал. Разработка показывает, что привычный бетон, прочный, плотный, долговечный — он может быть еще и красивым, он может быть элегантным, он может быть неожиданными. Сергей Удодов, и.о. заведующего кафедрой производства строительных конструкций и строительной механики Кубанского государственного технологического университета.