В преддверии Нового года на Южном Урале будут тщательнее следить за лесом

На Южном Урале проходит операция «Лес», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД проверяют автотранспорт на законность перевозимых деревьев. Для этого на федеральных и областных автодорогах организованы семь дополнительных постов.

«В настоящее время возбуждены 30 уголовных дел за незаконную рубку лесных насаждений, составлено более 190 административных протоколов», — рассказывают в ведомстве.