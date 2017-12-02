В преддверии Нового года на Южном Урале будут тщательнее следить за лесом
На федеральных и областных автодорогах организовали семь дополнительных постов.
На федеральных и областных автодорогах организовали семь дополнительных постов.
На Южном Урале проходит операция «Лес», сообщают в
Сотрудники ГИБДД проверяют автотранспорт на законность перевозимых деревьев. Для этого на федеральных и областных автодорогах организованы семь дополнительных постов.
«В настоящее время возбуждены 30 уголовных дел за незаконную рубку лесных насаждений, составлено более 190 административных протоколов», — рассказывают в ведомстве.
Отметим, незаконная вырубка деревьев предусматривает штрафа в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей, на юридических — до семисот тысяч рублей.