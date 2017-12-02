В Кишиневе установили новую ель

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. После того, как и.о. мэра Сильвия Раду распорядилась убрать с центральной площади Кишинева привезенную из Ивано-Франковска ель, ей срочно нашли замену.

Напомним, что привезенную из украинских Карпат новогоднюю ель, начали устанавливать на центральной площади сегодня утром. Однако внешний вид дерева многим не понравился. В итоге рождественское дерево пришлось заменить.