Морозы и снег ожидаются на большей части Казахстана 3 декабря
Туман почти на всей территории Казахстана ожидается в воскресенье. На юге,
Туман почти на всей территории Казахстана ожидается в воскресенье. На юге,
Прогноз погоды на 3 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15−17 градусов мороза, днём 6−8 мороза.
В Алматы переменная облачность, ночью и днём снег. Температура ночью 2−4 градуса мороза, днём 1−3 мороза.
В Акмолинской области 3 декабря ясно, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью опустится до 15−20 градусов мороза, днём 3−8 мороза.
На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 13−18 градусов мороза, днём 3−8 мороза.
В Алматинской области переменная облачность, снег, местами ожидается туман, гололедица. Температура ночью опустится до 3−8 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков, туман. Ночью температура воздуха составит 3−8 градусов мороза, днём от 4 градусов мороза до 1 тепла.
В
В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём снег, местами туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 6−11 градусов мороза, днём 1−6 мороза.
В
На территории Карагандинской области переменная облачность, снег. Температура воздуха ночью 5−10 градусов мороза, днём от 3 градусов мороза до 2 тепла.
В Костанайской области переменная облачность, ночью снег, местами туман. Температура ночью 8−13 градусов мороза, днём 2−7 мороза.
В Кызылординской области снег, туман. Температура воздуха ночью 5−10 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
На территории Мангистауской области ясно, местами туман. Температура воздуха ночью составит 3−8 градусов мороза, днём от 2 мороза до 3 тепла.
В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман. Температура воздуха ночью опустится до 12−17 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
В
В