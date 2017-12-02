Морозы и снег ожидаются на большей части Казахстана 3 декабря

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 3 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15−17 градусов мороза, днём 6−8 мороза.

В Алматы переменная облачность, ночью и днём снег. Температура ночью 2−4 градуса мороза, днём 1−3 мороза.

В Акмолинской области 3 декабря ясно, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью опустится до 15−20 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 13−18 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, снег, местами ожидается туман, гололедица. Температура ночью опустится до 3−8 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков, туман. Ночью температура воздуха составит 3−8 градусов мороза, днём от 4 градусов мороза до 1 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 13−18 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём снег, местами туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 6−11 градусов мороза, днём 1−6 мороза.

В Западно-Казахстанской области 3 декабря переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью составит 5−10 градусов мороза, днём 1−6 мороза.

На территории Карагандинской области переменная облачность, снег. Температура воздуха ночью 5−10 градусов мороза, днём от 3 градусов мороза до 2 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью снег, местами туман. Температура ночью 8−13 градусов мороза, днём 2−7 мороза.

В Кызылординской области снег, туман. Температура воздуха ночью 5−10 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

На территории Мангистауской области ясно, местами туман. Температура воздуха ночью составит 3−8 градусов мороза, днём от 2 мороза до 3 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман. Температура воздуха ночью опустится до 12−17 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Ночью температура воздуха составит 8−13 градусов мороза, днём 4−9 мороза.