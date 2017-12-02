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22:14 (мск), источник: VLADNEWS

Теплоснабжение приморского посёлка Новонежино восстановлено

Ремонт теплотрассы продолжается.

Коммунальщики восстановили участок теплотрассы в селе Новонежино Шкотовского района, снесённый большегрузом сегодня утром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края. Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, ремонтная бригада устранила порыв теплотрассы и восстановила работу местной котельной.

«Трубы были вырваны из основной магистрали, поэтому пришлось делать новую врезку, ставить задвижки. Сейчас основные работы завершены, котельная запущена, идёт заполнение теплосетей жилого фонда, — прокомментировали в ведомстве, добавив, что тепло в домах новонеженцев появится в ближайшее время. ремонтная бригада устранила порыв теплотрассы и восстановила работу местной котельной.

«Предстоит вскрыть участок дороги на глубину до полуметра по направлению к врезке в теплосеть. Подать тепло в клуб планируем в течение нескольких часов, уточнили специалисты.

Напомним, сегодня, 2 декабря, в 11.55 в посёлке Новонежино на улице Авиаторов «Камаз», перевозивший экскаватор и проезжая под аркой из труб воздушной теплотрассы, повредил трубы горячего и холодного водоснабжения, из-за чего без тепла остались девять жилых домов.

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил вице-губернатору региона Александру Юрову устранить аварию в кратчайшие сроки.

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