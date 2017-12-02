В Калининградской области хотят отключить газ более 1740 неплательщикам

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области планируют отключить от газоснабжения более семи тысяч абонентов-неплательщиков. Таким способом филиал «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» намерен предотвратить рост долгов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе компании.

Просроченная задолженность жителей области за поставленный природный газ достигла 165 млн рублей. «Должникам уже направили 1740 уведомлений на сумму 27 млн рублей о приостановлении газоснабжения за долги за газ. В настоящее время продолжается работа по формированию списков абонентов на отключение, которые накопили задолженность за газ и у которых отсутствуют договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В соответствии с законодательством граждане обязаны заключать вышеуказанные договоры со специализированной организацией», — рассказали в компании.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» также готовят обращения в судебные органы.