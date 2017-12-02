Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Пропавших детей будут искать с помощью системы смс-оповещения
10 стран с самой дешевой ипотекой
47-летняя Мэрайя Кэри похудела и сменила имидж
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Миддлтон подчеркнула животик платьем со стразами - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Поклонение Ким Чен Ыну
22:12 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области хотят отключить газ более 1740 неплательщикам

Просроченная задолженность достигла 165 млн рублей.

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области планируют отключить от газоснабжения более семи тысяч абонентов-неплательщиков. Таким способом филиал «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» намерен предотвратить рост долгов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе компании.

Просроченная задолженность жителей области за поставленный природный газ достигла 165 млн рублей. «Должникам уже направили 1740 уведомлений на сумму 27 млн рублей о приостановлении газоснабжения за долги за газ. В настоящее время продолжается работа по формированию списков абонентов на отключение, которые накопили задолженность за газ и у которых отсутствуют договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В соответствии с законодательством граждане обязаны заключать вышеуказанные договоры со специализированной организацией», — рассказали в компании.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» также готовят обращения в судебные органы.

«Попасть в число должников можно и по невнимательности, например, пропустив срок поверки прибора учёта газа. В этом случае, в соответствии с действующим законодательством, абоненту будет произведено начисление за потребленный газ по нормативу, что может серьёзно увеличить сумму задолженности. Для того, чтобы долги не нарушили планы на праздники, необходимо незамедлительно рассчитаться с поставщиком за поставленный газ», — предупредили в компании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Без Месси, но с англичанами и красной фурией»: чего ждать от команд, играю
В Светлогорске хотят запретить любое строительство на месте «стакана»
Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане
СМИ: Россия прекратила разработку нового «ракетного поезда»
Четыре региона являются лидерами по просроченной задолженности
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему России
Путин внес законопроект о службе жителей Южной Осетии в ВС РФ
В Оренбургской области введен режим ЧС после хлопка газа в доме
Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала
Спорт
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь