В Калининградской области хотят отключить газ более 1740 неплательщикам
Просроченная задолженность достигла 165 млн рублей.
Просроченная задолженность достигла 165 млн рублей.
В Калининградской области планируют отключить от газоснабжения более семи тысяч
Просроченная задолженность жителей области за поставленный природный газ достигла 165 млн рублей. «Должникам уже направили 1740 уведомлений на сумму 27 млн рублей о приостановлении газоснабжения за долги за газ. В настоящее время продолжается работа по формированию списков абонентов на отключение, которые накопили задолженность за газ и у которых отсутствуют договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В соответствии с законодательством граждане обязаны заключать вышеуказанные договоры со специализированной организацией», — рассказали в компании.
Специалисты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» также готовят обращения в судебные органы.
«Попасть в число должников можно и по невнимательности, например, пропустив срок поверки прибора учёта газа. В этом случае, в соответствии с действующим законодательством, абоненту будет произведено начисление за потребленный газ по нормативу, что может серьёзно увеличить сумму задолженности. Для того, чтобы долги не нарушили планы на праздники, необходимо незамедлительно рассчитаться с поставщиком за поставленный газ», — предупредили в компании.