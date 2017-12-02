В Татартане ожидают метель и ледяной дождь

Татарстанские синоптики сделали предупреждение об очередном ухудшении погодных условий на ближайшие сутки. Судя по прогнозам, зима совсем не за горами.

Так, ночью и днем 3 декабря в большинстве районов республики пройдет снег и мокрый снег, также ожидается дождь. Местами ожидается ледяной дождь и гололед. Местами пройдет метель с ухудшением видимости до 500 метров. На некоторых участках синоптики прогнозируют снежные заносы. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.