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18:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татартане ожидают метель и ледяной дождь

Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда

Татарстанские синоптики сделали предупреждение об очередном ухудшении погодных условий на ближайшие сутки. Судя по прогнозам, зима совсем не за горами.

Так, ночью и днем 3 декабря в большинстве районов республики пройдет снег и мокрый снег, также ожидается дождь. Местами ожидается ледяной дождь и гололед. Местами пройдет метель с ухудшением видимости до 500 метров. На некоторых участках синоптики прогнозируют снежные заносы. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Столбики термометров ночью опустятся до пяти градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем составит до двух градусов тепла.

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