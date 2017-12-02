В Татартане ожидают метель и ледяной дождь
Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Татарстанские синоптики сделали предупреждение об очередном ухудшении погодных условий на ближайшие сутки. Судя по прогнозам, зима совсем не за горами.
Так, ночью и днем 3 декабря в большинстве районов республики пройдет снег и мокрый снег, также ожидается дождь. Местами ожидается ледяной дождь и гололед. Местами пройдет метель с ухудшением видимости до 500 метров. На некоторых участках синоптики прогнозируют снежные заносы. Будет дуть
Столбики термометров ночью опустятся до пяти градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем составит до двух градусов тепла.