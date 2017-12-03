В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка

Об этом сообщает The Telegraph.

В течение нескольких лет врачи из Медицинского центра Бэйлорского университета исследовали возможности трансплантации матки. В 2016 году специалисты провели четыре операции, однако в скором времени три пересаженных матки пришлось удалить из-за плохого кровотока. Четвертая операция оказалась успешной.

«После пересадки матки эмбрионы можно трансплантировать лишь через год, чтобы убедиться, что с маткой все в порядке. Женщинам, перенесшим такую операцию, делают только кесарево сечение. После этого матку приходится в скором времени удалять. Дело в том, что после подобных операций необходимо принимать серьезные лекарства, которые предотвращают отторжение органов. Но эти препараты небезопасны для здоровья», — сообщил медик Крейг Чивале.