В Волгограде после реконструкции торжественно открыли два двора

В двух дворах Тракторозаводского района по адресам улица Баумана, 8 и 16 прошли торжества по случаю их открытия после масштабного благоустройства.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, праздничную программу для жителей подготовили коллективы местного детского центра «Ударник», для маленьких участников праздника были организованы игры и интерактивные развлечения.

В ходе реконструкции во дворе по улице Баумана, 8 было обновлено порядка 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия внутридомовых проездов и тротуаров, установлено 14 лавочек и урн, уличные фонари, оборудована детская площадка, вокруг которой установили новое ограждение протяженностью 270 погонных метров. В соседнем дворе по улице Баумана, 16 заменено около двух тысяч изношенного дорожного полотна, установлены лавочки и урны и смонтирована новая сеть наружного освещения.