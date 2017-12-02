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22:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде после реконструкции торжественно открыли два двора

Праздник прошел в Тракторозаводском районе Волгограда.

В двух дворах Тракторозаводского района по адресам улица Баумана, 8 и 16 прошли торжества по случаю их открытия после масштабного благоустройства.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, праздничную программу для жителей подготовили коллективы местного детского центра «Ударник», для маленьких участников праздника были организованы игры и интерактивные развлечения.

В ходе реконструкции во дворе по улице Баумана, 8 было обновлено порядка 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия внутридомовых проездов и тротуаров, установлено 14 лавочек и урн, уличные фонари, оборудована детская площадка, вокруг которой установили новое ограждение протяженностью 270 погонных метров. В соседнем дворе по улице Баумана, 16 заменено около двух тысяч изношенного дорожного полотна, установлены лавочки и урны и смонтирована новая сеть наружного освещения.

На этом приятные перемены во дворе не закончатся. В ближайшее время по просьбам жителей на территории начнется монтаж гимнастического городка.

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