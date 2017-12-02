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22:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми состоялось тестовое открытие мультимедийного исторического парка

Торжественное открытие выставки состоится 12 декабря.

Источник: Аргументы и факты

1 декабря в отреставрированном историческом здании железнодорожного вокзала Пермь I состоялось тестовое открытие мультимедийной выставки «Россия — Моя история».

Мультимедийная экспозиция рассказывает об истории России с древнейших времён до современности и состоит из четырёх экспозиций. В музее железнодорожного вокзала размещена экспозиция, посвящённая правлению династии Рюриковичей, а в Речном вокзале можно познакомиться с периодом царствования рода Романовых, историей ХХ века и российской историей с окончания Великой Отечественной войны и до настоящего времени. Помимо истории России на протяжении каждого периода времени, можно увидеть события, которые происходили на территории Пермского края.

Особенность нового мультимедийного исторического парка в том, что весь материал выставки подаётся с помощью множества проекторов на большие стенды. На них можно увидеть неподвижные и анимированные картинки или видеоролики. Также интересную информацию можно получить на экранах сенсорных столов, установленных в выставочных залах.

Например, на сенсорном экране с городами Руси от прикосновения руки появляются тексты, и картинки о Кремлях в определённые периоды времени. При этом изображение выглядит живым, а люди движутся. Сами крепости с помощью 3D-технологий кажутся объёмными и осязаемыми, а из печных труб домов идёт дым. В залах мультимедийного парка можно почитать интерактивные книги. На пустых, на первый взгляд, страницах появляется изображение, как только вы прикасаетесь к ним или перелистываете страницу. Известные великие сражения: Ледовое побоище, Невскую, Куликовскую, Молодинскую битвы и разгром Хазарского каганата можно увидеть в новом мультимедийном формате.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Во всей экспозиции предусмотрены кинозалы. Установлен уникальный зал в виде купола, где проекция изображения направлена вверх, а звук подаётся сверху», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» директор исторического парка Мария Федотова.

Торжественное открытие выставки «Россия — Моя история» состоится 12 декабря. С 13 декабря все желающие смогут посетить выставочные залы.

Напомним, что Пермь стала одним из городов общероссийской системы мультимедийных исторических парков. Сегодня парки работают в Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске и других городах тринадцати регионов России. 10 декабря выставка откроется в Санкт-Петербурге.

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