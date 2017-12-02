В Перми состоялось тестовое открытие мультимедийного исторического парка

Источник: Аргументы и факты

1 декабря в отреставрированном историческом здании железнодорожного вокзала Пермь I состоялось тестовое открытие мультимедийной выставки «Россия — Моя история».

Мультимедийная экспозиция рассказывает об истории России с древнейших времён до современности и состоит из четырёх экспозиций. В музее железнодорожного вокзала размещена экспозиция, посвящённая правлению династии Рюриковичей, а в Речном вокзале можно познакомиться с периодом царствования рода Романовых, историей ХХ века и российской историей с окончания Великой Отечественной войны и до настоящего времени. Помимо истории России на протяжении каждого периода времени, можно увидеть события, которые происходили на территории Пермского края.

Особенность нового мультимедийного исторического парка в том, что весь материал выставки подаётся с помощью множества проекторов на большие стенды. На них можно увидеть неподвижные и анимированные картинки или видеоролики. Также интересную информацию можно получить на экранах сенсорных столов, установленных в выставочных залах.

Например, на сенсорном экране с городами Руси от прикосновения руки появляются тексты, и картинки о Кремлях в определённые периоды времени. При этом изображение выглядит живым, а люди движутся. Сами крепости с помощью 3D-технологий кажутся объёмными и осязаемыми, а из печных труб домов идёт дым. В залах мультимедийного парка можно почитать интерактивные книги. На пустых, на первый взгляд, страницах появляется изображение, как только вы прикасаетесь к ним или перелистываете страницу. Известные великие сражения: Ледовое побоище, Невскую, Куликовскую, Молодинскую битвы и разгром Хазарского каганата можно увидеть в новом мультимедийном формате.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-74864281&id=456239112&hash=6b9ed5fc57d8c3a4&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Во всей экспозиции предусмотрены кинозалы. Установлен уникальный зал в виде купола, где проекция изображения направлена вверх, а звук подаётся сверху», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» директор исторического парка Мария Федотова.

Торжественное открытие выставки «Россия — Моя история» состоится 12 декабря. С 13 декабря все желающие смогут посетить выставочные залы.