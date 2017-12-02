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21:06 (мск), источник: Newtimes.kz

Принц Гарри и его невеста отведают казахстанский шоколад

Самая обсуждаемая в мире пара принц Гарри и Меган Маркл отведает казахстанский шоколад, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Накануне, 1 декабря, пара прибыла в Ноттингем. Счастливых влюблённых встречала толпа людей. Принц Гарри и его невеста всех приветствовали, жали руки.

Среди собравшихся была студентка из Казахстана Раушан Нуржубалина. Принц Гарри спросил, откуда девушка родом, на кого учится. Пообщавшись, Раушан подарила принцу казахстанский шоколад и поздравила с помолвкой.

Гарри передал подарки помощнику, но обещал непременно попробовать плитку «Казахстанского».

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