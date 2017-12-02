Принц Гарри и его невеста отведают казахстанский шоколад
Самая обсуждаемая в мире пара принц Гарри и Меган Маркл отведает казахстанский шоколад, передает телеканал «Хабар 24».
Самая обсуждаемая в мире пара принц Гарри и Меган Маркл отведает казахстанский шоколад, передает телеканал «Хабар 24».
Накануне, 1 декабря, пара прибыла в Ноттингем. Счастливых влюблённых встречала толпа людей. Принц Гарри и его невеста всех приветствовали, жали руки.
Среди собравшихся была студентка из Казахстана Раушан Нуржубалина. Принц Гарри спросил, откуда девушка родом, на кого учится. Пообщавшись, Раушан подарила принцу казахстанский шоколад и поздравила с помолвкой.
Гарри передал подарки помощнику, но обещал непременно попробовать плитку «Казахстанского».