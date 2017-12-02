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21:59 (мск), источник: ИА Башинформ

«Мисс Офис — 2017»: деловая красавица из Башкирии завоевала корону второй вице-мисс

УФА, 2 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Представительница Башкирии Анастасия Яковлева стала второй вице-мисс в международном конкурсе «Мисс Офис — 2017». Финал состоялся накануне, 1 декабря, в Москве. Конкурс проходил в три этапа: предварительный отбор, интернет-голосование и финал. Успешно преодолев отборочные этапы, Анастасия Яковлева вышла в финал.

На заключительном мероприятии, которое прошло на сцене Московского дворца молодежи, красавицам предстояло преодолеть несколько конкурсных выходов: приветствие, дефиле в дизайнерских нарядах и купальниках, творческие номера, а также деловой конкурс.

Помимо внешних данных конкурсанток, жюри оценивало эрудицию, готовность аргументированно излагать точку зрения, знание этикета, а также деловые качества девушек.

По итогам титул «Мисс Офис — 2017», главную корону и один миллион рублей выиграла Анастасия Божкова из Керчи.

Говоря о конкурсантке из республики можно отметить, что это не первый успех Анастасии. Арт-директор модельного агентства «Мисс Башкортостан», была в числе лучших на многочисленных конкурсах красоты: «Мисс Университет мира», «Мисс Эко Вселенная», «Мисс Студенчество Башкортостана», «Мисс Виртуальная Россия» и т. д.

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