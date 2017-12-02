«Мисс Офис — 2017»: деловая красавица из Башкирии завоевала корону второй вице-мисс

На заключительном мероприятии, которое прошло на сцене Московского дворца молодежи, красавицам предстояло преодолеть несколько конкурсных выходов: приветствие, дефиле в дизайнерских нарядах и купальниках, творческие номера, а также деловой конкурс.

По итогам титул «Мисс Офис — 2017», главную корону и один миллион рублей выиграла Анастасия Божкова из Керчи.