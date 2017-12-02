«Мисс Офис — 2017»: деловая красавица из Башкирии завоевала корону второй вице-мисс
УФА, 2 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Представительница Башкирии Анастасия Яковлева стала второй
УФА, 2 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Представительница Башкирии Анастасия Яковлева стала второй
На заключительном мероприятии, которое прошло на сцене Московского дворца молодежи, красавицам предстояло преодолеть несколько конкурсных выходов: приветствие, дефиле в дизайнерских нарядах и купальниках, творческие номера, а также деловой конкурс.
Помимо внешних данных конкурсанток, жюри оценивало эрудицию, готовность аргументированно излагать точку зрения, знание этикета, а также деловые качества девушек.
По итогам титул «Мисс Офис — 2017», главную корону и один миллион рублей выиграла Анастасия Божкова из Керчи.
Говоря о конкурсантке из республики можно отметить, что это не первый успех Анастасии.