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21:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жителям Дона, которые пострадали на производстве, подарили «Гранты»

На этой неделе 33 жителя Ростовской области получили машины «Лада Гранта».

Автомобили адаптированы под нужды каждого водителя и оснащены автоматической коробкой передач. Так в регионе начали декаду инвалидов. Всего в этом году на покупку машин для пострадавших на производстве выделили более 27 миллионов рублей. Транспорт получили почти 60 человек.

«Значительно улучшилось положение — инфраструктура и многие другие вопросы, касающиеся жизни инвалидов. Конечно, не всё сделано. Еще есть ряд разных проблем, которые надо решать», — говорит председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Александр Гущин.

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