Жителям Дона, которые пострадали на производстве, подарили «Гранты»

Автомобили адаптированы под нужды каждого водителя и оснащены автоматической коробкой передач. Так в регионе начали декаду инвалидов. Всего в этом году на покупку машин для пострадавших на производстве выделили более 27 миллионов рублей. Транспорт получили почти 60 человек.