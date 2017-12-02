Жителям Дона, которые пострадали на производстве, подарили «Гранты»
На этой неделе 33 жителя Ростовской области получили машины «Лада Гранта».
На этой неделе 33 жителя Ростовской области получили машины «Лада Гранта».
Автомобили адаптированы под нужды каждого водителя и оснащены автоматической коробкой передач. Так в регионе начали декаду инвалидов. Всего в этом году на покупку машин для пострадавших на производстве выделили более 27 миллионов рублей. Транспорт получили почти 60 человек.
«Значительно улучшилось положение — инфраструктура и многие другие вопросы, касающиеся жизни инвалидов. Конечно, не всё сделано. Еще есть ряд разных проблем, которые надо решать», — говорит председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Александр Гущин.