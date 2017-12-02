Крым присоединится к всероссийскому тесту по истории Отечества
Крым присоединится к всероссийскому тесту по истории Отечества, который пройдет 9 декабря (в День Героев Отечества) по инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе РФ.
Крым присоединится к всероссийскому тесту по истории Отечества, который пройдет 9 декабря (в День Героев Отечества) по инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе РФ.
Об этом сообщает
В этом году тест приурочен ко Дню героев Отечества. Задания для него разрабатывают преподаватели МГУ им. Ломоносова. В Крыму площадки для проведения теста будут работать на базе образовательных организаций. Участникам предложат ответить на 40 вопросов за 40 минут. Тест пройдет на русском языке, будет анонимным и бесплатным. Кроме того, проверить знания можно будет в