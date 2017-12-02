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21:56 (мск), источник: КрымPress

Крым присоединится к всероссийскому тесту по истории Отечества

Крым присоединится к всероссийскому тесту по истории Отечества, который пройдет 9 декабря (в День Героев Отечества) по инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе РФ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежи РК.

В этом году тест приурочен ко Дню героев Отечества. Задания для него разрабатывают преподаватели МГУ им. Ломоносова. В Крыму площадки для проведения теста будут работать на базе образовательных организаций. Участникам предложат ответить на 40 вопросов за 40 минут. Тест пройдет на русском языке, будет анонимным и бесплатным. Кроме того, проверить знания можно будет в онлайн-режиме в течение дня на сайте проекта.

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