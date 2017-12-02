Отреставрированный Комсомольский парк открыли в Динской
В нем полностью обновили центральную аллею — уложили новую плитку, сформировали дополнительные дорожки, установили новые лавочки и урны.
В нем полностью обновили центральную аллею — уложили новую плитку, сформировали дополнительные дорожки, установили новые лавочки и урны.
Также сделали детскую и спортивную площадки.
До этого парк был практически заброшен и завален мусором. В следующем году власти муниципалитета продолжат работы в зеленой зоне.
Парк в Динской был заложен в 1968 году и назван Комсомольским в честь 50-летия Комсомола. Деревья доставляли из питомника в Армавире. Парк пришел в запустение в 1990-х годах, но на днях его благоустроили, сообщает
Реконструкция проводилась в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».