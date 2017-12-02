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2 декабря, источник: Sputnik.by

Около нуля: 3 декабря ожидаются туман и гололедица

В начале следующей недели синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 58% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Температура воздуха днем в воскресенье может подняться до +2°С, сообщили в белорусском гидрометцентре.

Погоду на выходных в республике определит область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и более прохладной воздушной массе.

«В отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный мокрый снег. Ночью и утром — слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью —5..+1°С, Температура воздуха минимальная ночью —5..++2°С», — сообщили синоптики. Туман в Минске.

В понедельник эта тенденция сохранится, территория страны окажется в зоне атмосферных фронтов, смещающихся с Украины, а днем — и с территории Польши.

На большей части территории республики ожидается снег или мокрый снег. В отдельных районах — слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью —5..+6°С, Температура воздуха минимальная ночью —5..+2°С.

Небольшое повышение температуры воздуха можно ждать во второй половине недели, наступления «настоящей» зимы ждать пока не стоит.

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