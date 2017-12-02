Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Пропавших детей будут искать с помощью системы смс-оповещения
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8День благодарения
2 декабря, источник: РБК

NASA удалось запустить выключенные 37 лет назад двигатели «Вояджер-1»

Специалистам NASA удалось запустить двигатели межпланетной станции ​"Вояджер-1", находящейся за пределами Солнечной системы. Последний раз их использовали 37 лет назад.

Источник: NASA

Ученым Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось запустить двигатели запущенной в 1977-м году межпланетной станции ​"Вояджер-1", находящейся сейчас на расстоянии более 20 млрд километров от Земли. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

Читайте также
«Вояджеру 1», который первым улетел за пределы Солнечной системы, исполнилось 40 лет. И он все еще летит!

В последний раз эти двигатели запускались в 1980 году. «С этими двигателями, которые все еще функционируют после 37 лет простоя, мы сможем продлить срок службы космического корабля “Вояджер-1” на два-три года», — заявила Сюзанна Додд, руководитель проекта «Вояджер» в Лаборатории реактивного движения NASA.

Двигатели планируется использовать для корректировки ориентации аппарата с тем, чтобы его антенны были направлены на Землю. Сигнал к космическому аппарату шел 19 часов 35 минут.

Команда на запуск двигателей была дана во вторник, 28 ноября. О ее успешном выполнении ученые узнали на следующий день, когда получили ответ со станции. Для того, чтобы выполнить эту процедуру ученые изучили документацию на программное обеспечение аппарата, которое было написано на устаревшем к этому времени языке программирования.

Изначально станция предназначалась для исследования Юпитера и Сатурна — «Вояджер-1» стал первым аппаратом, который сделал детальные снимки спутников этих планет.

Максимальное сближение станции с Юпитером состоялось 6 июня 1979 года.

В сентябре 2013 года в NASA объявили, что «Вояджер-1» стал первым искусственным аппаратом, покинувшим пределы Солнечной системы и вышел в межзвездное пространство.

На борту станции находится золотая пластина, на которой для инопланетян указано местонахождение Земли, а также записан ряд изображений и звуков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В РФ ответили на призыв Киева остановить стройку моста в Крым
Российский самолет за $19 млн серьезно повредили во Франции
Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане
СМИ: Россия прекратила разработку нового «ракетного поезда»
Четыре региона являются лидерами по просроченной задолженности
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему России
Путин внес законопроект о службе жителей Южной Осетии в ВС РФ
В Оренбургской области введен режим ЧС после хлопка газа в доме
Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала
Спорт
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь