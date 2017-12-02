NASA удалось запустить выключенные 37 лет назад двигатели «Вояджер-1»
Специалистам NASA удалось запустить двигатели межпланетной станции "Вояджер-1", находящейся за пределами Солнечной системы. Последний раз их использовали 37 лет назад.
Специалистам NASA удалось запустить двигатели межпланетной станции "Вояджер-1", находящейся за пределами Солнечной системы. Последний раз их использовали 37 лет назад.
Ученым Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось запустить двигатели запущенной в 1977-м году межпланетной станции "Вояджер-1", находящейся сейчас на расстоянии более 20 млрд километров от Земли. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.
В последний раз эти двигатели запускались в 1980 году. «С этими двигателями, которые все еще функционируют после 37 лет простоя, мы сможем продлить срок службы космического корабля “Вояджер-1” на
Двигатели планируется использовать для корректировки ориентации аппарата с тем, чтобы его антенны были направлены на Землю. Сигнал к космическому аппарату шел 19 часов 35 минут.
Команда на запуск двигателей была дана во вторник, 28 ноября. О ее успешном выполнении ученые узнали на следующий день, когда получили ответ со станции. Для того, чтобы выполнить эту процедуру ученые изучили документацию на программное обеспечение аппарата, которое было написано на устаревшем к этому времени языке программирования.
Максимальное сближение станции с Юпитером состоялось 6 июня 1979 года.
На борту станции находится золотая пластина, на которой для инопланетян указано местонахождение Земли, а также записан ряд изображений и звуков.