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00:12 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Более 150 новогодних и рождественских мероприятий запланированы в Минске

Более 150 новогодних и рождественских мероприятий ожидает жителей и гостей Минска в ближайшее время, сообщает агентство Минск-Новости.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Уже с 15 декабря в столице начнут работу праздничные ярмарки Калядны кірмаш. Посетителям, как обычно, предложат горячий глинтвейн и свежую выпечку. Ярмарки развернутся у Дворца спорта и на Октябрьской площади и закроются только 15 января. Ярмарка Калядная зорка (площадка у Дворца спорта) откроется чуть позже, 23 декабря.

В праздничной программе — театральные постановки, киноутренники, фестиваль снеговиков и лотерея для молодоженов, тематическая программа в Белгосцирке и несколько благотворительных акций. Не обойдется в этом году и без традиционного шествия Дедов Морозов и Снегурочек.

31 декабря, конечно, будет особенно насыщенным днем. Бой курантов можно встретить на площадке у Дворца спорта. Мероприятие начнется в 23:00 31 декабря 2017 года и завершится в 4:00 1 января 2018. Особенно яркой частью гуляний станет фейерверк в 1:30 1 января.

Подготовила Алина Янчур.

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