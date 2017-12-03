Опасное автокафе могут закрыть во Владивостоке
Во Владивостоке хотят закрыть автокафе, которое расположено в охранной зоне линии электропередачи, об этом «Deita. ru» сообщили в прокуратуре Приморского края.
Во Владивостоке хотят закрыть автокафе, которое расположено в охранной зоне линии электропередачи, об этом «Deita. ru» сообщили в прокуратуре Приморского края.
Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки было установлено, что владелец автокафе в районе проспекта Красного Знамени нарушил некоторые правила и статью Земельного кодекса РФ «Земли энергетиков». Он установил автокафе на участке, где размещение торговых объектов запрещено законом, так как находиться около охранной зоны воздушных ЛЭП напряжением 110 киловольт опасно для жизни и здоровья.
Прокурор район вынес представление гендиректору автокафе, однако требования прокурора фактически исполнены не были.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц о запрете юридическому лицу осуществлять торговую деятельность в условиях, не отвечающих безопасности граждан.
Результаты рассмотрения заявления поставлены на контроль прокуратуры.
Екатерина Лапкина.