Опасное автокафе могут закрыть во Владивостоке

Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки было установлено, что владелец автокафе в районе проспекта Красного Знамени нарушил некоторые правила и статью Земельного кодекса РФ «Земли энергетиков». Он установил автокафе на участке, где размещение торговых объектов запрещено законом, так как находиться около охранной зоны воздушных ЛЭП напряжением 110 киловольт опасно для жизни и здоровья.