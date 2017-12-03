Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Поклонение Ким Чен Ыну
08:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Опасное автокафе могут закрыть во Владивостоке

Во Владивостоке хотят закрыть автокафе, которое расположено в охранной зоне линии электропередачи, об этом «Deita. ru» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки было установлено, что владелец автокафе в районе проспекта Красного Знамени нарушил некоторые правила и статью Земельного кодекса РФ «Земли энергетиков». Он установил автокафе на участке, где размещение торговых объектов запрещено законом, так как находиться около охранной зоны воздушных ЛЭП напряжением 110 киловольт опасно для жизни и здоровья.

Прокурор район вынес представление гендиректору автокафе, однако требования прокурора фактически исполнены не были.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц о запрете юридическому лицу осуществлять торговую деятельность в условиях, не отвечающих безопасности граждан.

Результаты рассмотрения заявления поставлены на контроль прокуратуры.

Екатерина Лапкина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Лавров спрогнозировал вероятный первый удар КНДР
СМИ: Россия прекратила разработку нового «ракетного поезда»
СМИ узнали о состоянии Табакова
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему России
Аппарат РФ совершил погружение в зоне поиска подлодки Аргентины
Военный самолет США совершил полет около Крыма
Супермен-полицейский не дал машине упасть с моста
Спорт
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь