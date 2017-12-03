Супермен-полицейский не дал машине упасть с моста

Фургон сошел с трассы на мосту в английском графстве Йоркшир, перевернулся и балансировал под порывами ветра на самом его краю.

Водитель не мог выбраться из кабины и был вынужден сидеть в ней, дожидаясь помощи.

Первым на место аварии прибыл полицейский Мартин Уиллис.

Позже Уиллис написал в «Твиттере», что схватился за фургон и удерживал его изо всех сил, что бы тот «не качался на ветру».

По словам Мартина, он не может даже описать ту радость, которую он ощутил, когда, наконец, подъехала пожарная бригада.

Коллеги не преминули выразить своего восхищения героическим поступком йоркширского полицейского.

«Что-то я не вижу плаща Супермена на фото. Наверное, слетел, пока ты там напрягался», — написал ему в «Твиттере» полицейский Адам Пейс.