Супермен-полицейский не дал машине упасть с моста
Британский полицейский Мартин Уиллис спас водителя фургона, удержав его машину на краю моста и не позволив ей сорваться вниз.
Британский полицейский Мартин Уиллис спас водителя фургона, удержав его машину на краю моста и не позволив ей сорваться вниз.
Фургон сошел с трассы на мосту в английском графстве Йоркшир, перевернулся и балансировал под порывами ветра на самом его краю.
Первым на место аварии прибыл полицейский Мартин Уиллис.
По словам Мартина, он не может даже описать ту радость, которую он ощутил, когда, наконец, подъехала пожарная бригада.
Коллеги не преминули выразить своего восхищения героическим поступком йоркширского полицейского.
«Что-то я не вижу плаща Супермена на фото. Наверное, слетел, пока ты там напрягался», — написал ему в «Твиттере» полицейский Адам Пейс.