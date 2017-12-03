Саакашвили рассказал об алкогольных предпочтениях Порошенко
Бывший президент Грузии и
Бывший президент Грузии и
«Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову», — утверждает политик.
По его словам, украинский лидер отдает предпочтение итальянским и французским винам. При этом президент республики не верит в возможности производителей страны поставлять качественную продукцию.
«Знаете, что он сказал — «Миша, я не верю, что у нас может быть хорошее украинское вино», — поделился Михаил Саакашвили.