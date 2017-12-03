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01:49 (мск), источник: Известия

Саакашвили рассказал об алкогольных предпочтениях Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как часто президент Украины Петр Порошенко употребляет алкоголь. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

Источник: AP 2017

«Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову», — утверждает политик.

По его словам, украинский лидер отдает предпочтение итальянским и французским винам. При этом президент республики не верит в возможности производителей страны поставлять качественную продукцию.

«Знаете, что он сказал — «Миша, я не верю, что у нас может быть хорошее украинское вино», — поделился Михаил Саакашвили.

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