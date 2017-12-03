Саакашвили рассказал об алкогольных предпочтениях Порошенко

Источник: AP 2017

«Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову», — утверждает политик.

По его словам, украинский лидер отдает предпочтение итальянским и французским винам. При этом президент республики не верит в возможности производителей страны поставлять качественную продукцию.