Более 5 миллионов лишились опрометчивые приморцы

Так, за прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения ПДД возбуждено 9 тысяч 294 дела об административных правонарушениях.

Сумма наложенных штрафов составила 5 млн 505 тыс. 250 рублей. Из них по статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: за превышение установленной скорости движения вынесено 8 тыс. 653 постановления о наложении штрафа на сумму 4 млн 547 тыс. 750 рублей, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — 632 постановления на сумму 948 тыс. рублей.

Напомним, если вы не оплатите штраф в установленный законодательством срок, это также будет административным правонарушением. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

К слову, за уклонение от исполнения административного законодательства 78 административных материалов направлены в суды для рассмотрения и принятия решения.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что штраф за тонировку могут увеличить в десять раз.