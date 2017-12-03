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07:44 (мск), источник: Sputnik.md

Хорошие советы, как правильно заряжать смартфоны, экономя ресурс батареи

Sputnik Молдова изучил мнения экспертов о том, как продлить работоспособность своих мобильных устройств.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Смартфоны стали частью нашей повседневной жизни, ими пользуются и дети, и взрослые — без этой необходимой техники уже трудно себе представить современного человека и его жизнь.

Но, как дорогие брендовые смартфоны, так и простые «китайцы», цена которых варьирует у отметки в 150−200 долларов, требуют бережного отношения для продления срока их эксплуатации. В особенности это касается батарей электронных девайсов, «жизнь» которых можно продлить при правильной зарядке.

Существует целый ряд полезных рекомендаций специалистов, как продлить срок службы аккумулятора смартфона, тем самым дав возможность сэкономить на покупке нового.

Литий-ионная депрессия

Оказывается, что при неправильной зарядке батареи смартфонов испытывают своеобразный «стресс». А среди самых распространенных ошибок владельцев таких электронных устройств — держать смартфон на зарядке после того, как батарея пополнена на все сто процентов. После полной зарядки, аккумулятор, подключенный к сети питания, продолжает получать электричество в виде небольших импульсов, поддерживающих его на максимальной зарядке, что сказывается на быстром износе батареи.

Более того, по рекомендации специалистов, не стоит заряжать телефон на все сто процентов, а ограничиться на отметке в 65−75. Дело в том, что на последней «стометровке» батарея смартфона заряжается под высоким напряжением, что сказывается на быстром ее износе.

Смартфон «на диете»

Подобно тому, как диетологи рекомендуют людям есть много раз в день понемногу, чтобы сохранить здоровье и силуэт, так и в случае со смартофнами: заряжать их необходимо дозированно, по чуть-чуть при любой удобной возможности, чтобы максимально продлить срок их службы.

Так, рекомендованный интервал зарядки смартфонов, который следует соблюдать при такой «литий-ионной диете» составляет 30−70 процентов от полной зарядки.

«Голодать» батареи смартфонов тоже очень не любят. Более того, одним из опасных прецедентов для аккумуляторов служит их использование на заряде в 10−15 процентов при одновременно использовании различных функций телефона. Такая встряска также может значительно сократить срок службы батареи электронного девайса.

Холод и зной

Большинство аккумуляторов смартфонов очень «не любят» перегрева или переохлаждения. Поэтому, если ваш аппарат находится длительное время под воздействием прямых солнечных лучей, либо вы долго используете его на морозе, это может привести к «преждевременной кончине» его аккумулятора.

Более того, многие аппараты «не любят» слишком массивных и толстых чехлов, которые не позволяют батарее своевременно охлаждаться и постепенно приводят к ее раннему износу.

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