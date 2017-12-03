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10:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Во всех районах Владивостока устанавливают новогодние елки

Гирлянды и светодиодные украшения подключат на следующей неделе.

В приморской столице продолжается подготовка к празднованию Нового 2018 года. Полным ходом идет монтаж елочных конструкций во всех районах Владивостока, включая островные и отдаленные территории, сообщает мэрия города.

Так, елки уже смонтированы и украшены в микрорайоне Снеговая Падь, на центральной площади, на улице Русской — в районе аллеи Дениса Давыдова, на острове Попова и в сквере Суханова.

Сейчас специалисты монтируют конструкции на площади Окатовой (пересечение Окатовой и Вилкова) и в поселке Трудовое (сквер в районе Лермонтова, 81). В ближайшее время главный новогодний атрибут установят на острове Русском (Подножье).

Гирлянды и светодиодные украшения будут подключены на елочных конструкциях на следующей неделе.

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