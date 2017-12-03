Во всех районах Владивостока устанавливают новогодние елки

В приморской столице продолжается подготовка к празднованию Нового 2018 года. Полным ходом идет монтаж елочных конструкций во всех районах Владивостока, включая островные и отдаленные территории, сообщает мэрия города.

Так, елки уже смонтированы и украшены в микрорайоне Снеговая Падь, на центральной площади, на улице Русской — в районе аллеи Дениса Давыдова, на острове Попова и в сквере Суханова.

Сейчас специалисты монтируют конструкции на площади Окатовой (пересечение Окатовой и Вилкова) и в поселке Трудовое (сквер в районе Лермонтова, 81). В ближайшее время главный новогодний атрибут установят на острове Русском (Подножье).