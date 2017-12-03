В отдельных районах Приморья похолодает до -34°C

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 декабря, PrimaMedia.

Потепление на выходных в Приморье закончится с новой неделей: уже в ночь на понедельник, 4 декабря, в крае начнет холодать. Если во Владивостоке воздух будет прогреваться не более -16°С в темное время суток, то местами в регионе столбик термометра понизится до -34°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Как следует из метеорологического прогноза, вечером и ночью 3 декабря во Владивостоке осадков не ожидается, ветер сильный северный, северо-западный с порывами до 13−18 м/с, температура воздуха составит −12…−14°С.

Днем в понедельник, 4 декабря, в краевой столице сохранится погода без осадков с северным ветром со скоростью 15−20 м/с, воздух прогреется до −9…−11°С. В ночь на вторник столбик термометра понизится до −14…−16°С.

Днем 5 декабря во Владивостоке потеплеет незначительно, до −10…−12°С. Ветер останется сильным, северным.

В районах края в ночь на понедельник местами пройдет небольшой снег, ветер умеренный северный с порывами до 6…11 м/c, на побережье сильный до 12…17 м/с. Температура воздуха −18…−23°С, в горных районах до -33°C, на побережье −9…−14°.

Днем 4 декабря в Приморье будет также ветрено, но без осадков, воздух прогреется до −7…−12°С, на севере до −13…−18°C. В ночь на вторник, 5 декабря, прогнозируется северный, северо-западный ветер до 6…11 м/c, на побережье сильный, до 13−18 м/с. Температура воздуха днем составит −19…−24°С, в горных районах понизится до −29…−34°C, на побережье будет теплее −12…−17°C.