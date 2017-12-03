В отдельных районах Приморья похолодает до -34°C
Прогноз погоды на начало новой недели в крае и Владивостоке.
Прогноз погоды на начало новой недели в крае и Владивостоке.
Владивосток, 3 декабря, PrimaMedia.
Потепление на выходных в Приморье закончится с новой неделей: уже в ночь на понедельник, 4 декабря, в крае начнет холодать. Если во Владивостоке воздух будет прогреваться не более -16°С в темное время суток, то местами в регионе столбик термометра понизится до -34°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
Как следует из метеорологического прогноза, вечером и ночью 3 декабря во Владивостоке осадков не ожидается, ветер сильный северный,
Днем в понедельник, 4 декабря, в краевой столице сохранится погода без осадков с северным ветром со скоростью 15−20 м/с, воздух прогреется до −9…−11°С. В ночь на вторник столбик термометра понизится до −14…−16°С.
Днем 5 декабря во Владивостоке потеплеет незначительно, до −10…−12°С. Ветер останется сильным, северным.
В районах края в ночь на понедельник местами пройдет небольшой снег, ветер умеренный северный с порывами до 6…11 м/c, на побережье сильный до 12…17 м/с. Температура воздуха −18…−23°С, в горных районах до -33°C, на побережье −9…−14°.
Днем 4 декабря в Приморье будет также ветрено, но без осадков, воздух прогреется до −7…−12°С, на севере до −13…−18°C. В ночь на вторник, 5 декабря, прогнозируется северный,
Во вторник днем в районах края осадков не ожидается, ситуация с ветром та же, потеплеет до −13…−18°С, на южном побережье до −6…−11°C.