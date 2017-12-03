Первый краевой конкурс «Талантливые дети» прошел в Хабаровске

Открытый краевой конкурс «Талантливые дети» прошел в Хабаровском Городском Дворце Культуры. В рамках этого мероприятия свои таланты демонстрировали дети и молодежь от 5 лет до 21 года. Учредители конкурса выявляли среди сотни участников самых ярких и творческих претендентов. Конкурс интересен и тем, что он, в отличие от многих, помогает раскрыть творческих потенциал детей и провести с ними профориентационную работу в различных форматах.

— Наше краевое объединение создано 27 июня 2017 года. Именно тогда при поддержке Министерства культуры Хабаровского края мы решили провести Открытый краевой конкурс «Талантливые дети». Это уникальный проект для Хабаровского края. Он является значимым как для детей, так и для их руководителей. Благодаря такому мероприятию проводится профориентационная работа с ребятами, ведь мы относимся к каждому из них с надеждой и ожиданием, что их хобби перерастет в профессиональную деятельность. Для педагогов же — это помощь для прохождения аттестации, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор краевого творческого объединения Хабаровска «Талантливые дети» Виктория Бурцева.

Конкурсные отборы проходили в течение месяца на разных творческих площадках города. Всего было отсмотрено 650 юных дарований со всего Дальнего Востока. Гала-концерт же состоялся в Городском Дворце Культуры и собрал около тысячи зрителей.

— На этом мероприятии участвовали и дети из детских домов, и воспитанники интернатов, и семейные ребятишки. Отбор участников проводился по 8 номинациям: вокал, хоровое пение, авторская песня, инструментальная музыка, хореография, оригинальный жанр, художественное слово и изобразительное искусство. Всем победителям были вручены призы и дипломы от меценатов: Дом текстиля Екатерины Зайцевой, ресторан «Сациви», Амурстройтехника, салон мебели FLAT, Маском Восток. Именно они помогают детям расти в творческом плане. Так, на данном мероприятии, они подарили победителям конкурса годовые абонементы на обучение в ведущих студиях города, у известных профессионалов. Например, воспитаннице детского дома, взявшей гран-при в номинации изобразительное искусство, дальневосточный центр снабжения вручил сертификат на посещение курсов по классу живописи у заслуженного художника Ирины Заславской, — добавила Виктория Бурцева.