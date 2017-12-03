Майк Тайсон заглянул в алматинский ночной клуб
Легендарный американский боксер Майк Тайсон посетил один из ночных клубов в центре Алматы.
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Легендарный американский боксер Майк Тайсон посетил один из ночных клубов в центре Алматы.
Неожиданный визит звезды мировой величины сняли на видео очевидцы.
На странице ztb_video в Instagram говорится, что спортсмен пришел на выступление певца Айкына. «Қазақтар в шоке от Майка», — подписан ролик.
На кадрах видно, как гостя обступила толпа зевак. Боксер еле продвигается по залу.