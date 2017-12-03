Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Миддлтон подчеркнула животик платьем со стразами - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
08:00 (мск), источник: Tengrinews

Майк Тайсон заглянул в алматинский ночной клуб

Легендарный американский боксер Майк Тайсон посетил один из ночных клубов в центре Алматы.

Неожиданный визит звезды мировой величины сняли на видео очевидцы.

На странице ztb_video в Instagram говорится, что спортсмен пришел на выступление певца Айкына. «Қазақтар в шоке от Майка», — подписан ролик.

На кадрах видно, как гостя обступила толпа зевак. Боксер еле продвигается по залу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Димаш Кудайберген признан певцом года в Китае
Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане
СМИ: Россия прекратила разработку нового «ракетного поезда»
Аппарат РФ совершил погружение в зоне поиска пропавшей подлодки
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему России
СМИ узнали о состоянии Табакова
Военный самолет США совершил полет около Крыма
Супермен-полицейский не дал машине упасть с моста
Спорт
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь