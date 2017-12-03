Врачи увидели в состоянии Табакова положительную динамику
Народный артист СССР Олег Табаков
Народный артист СССР Олег Табаков
По словам собеседника агентства, актер находится в сознании.
В свою очередь, Рен ТВ сообщает, что состояние Табакова не изменилось. По информации телеканала, у актера некий «синдром глубокого оглушения», причем состояние пациента не менялось с момента поступления в больницу.
Синдром оглушения сознания — начальная стадия полной потери сознания, так называемая прекома.
Табаков был госпитализирован в шестое отделение реанимации ГКБ № 1 27 ноября. У него диагностировали заражение крови.