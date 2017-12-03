Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Интимная пластика: три реальные истории
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
ЕС снял некоторые санкции с России
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Миддлтон подчеркнула животик платьем со стразами - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12Белый дом Рождества
06:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Врачи увидели в состоянии Табакова положительную динамику

Народный артист СССР Олег Табаков по-прежнему находится в тяжелом состоянии, однако видна положительная динамика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Источник: Агентство «Москва»

По словам собеседника агентства, актер находится в сознании.

В свою очередь, Рен ТВ сообщает, что состояние Табакова не изменилось. По информации телеканала, у актера некий «синдром глубокого оглушения», причем состояние пациента не менялось с момента поступления в больницу.

Синдром оглушения сознания — начальная стадия полной потери сознания, так называемая прекома.

Табаков был госпитализирован в шестое отделение реанимации ГКБ № 1 27 ноября. У него диагностировали заражение крови.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев раскрыл планы о своем участии в выборах
Почему школьник из ЯНАО был прав, пожалев солдат вермахта
Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане
СМИ: Россия прекратила разработку нового «ракетного поезда»
Аппарат РФ совершил погружение в зоне поиска пропавшей подлодки
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему России
Военный самолет США совершил полет около Крыма
Супермен-полицейский не дал машине упасть с моста
Спорт
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь