ВОЗ вывела процент казахстанцев, страдающих депрессией

Источник: РИА "Новости"

По подсчётам Европейского регионального бюро ВОЗ, число жителей Казахстана, страдающих депрессией, составляет 4,4%. Это порядка 800 000 человек.

Показатели приведены относительно общей численности населения и не стандартизированы по возрасту.

На сайте ЕБР ВОЗ приведена инфографика, демонстрирующая, что общий показатель уровня депрессии по Казахстану является ниже, чем в регионах, где статистика указывает на цифру 5%.

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания.

Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей всё человечество. Депрессия, от которой в мире страдают уже более 300 млн человек, вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе — среди болезней, приводящих к потере трудоспособности.