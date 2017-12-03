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08:17 (мск), источник: Informburo.kz

ВОЗ вывела процент казахстанцев, страдающих депрессией

Анализ был проведён Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

По подсчётам Европейского регионального бюро ВОЗ, число жителей Казахстана, страдающих депрессией, составляет 4,4%. Это порядка 800 000 человек.

Показатели приведены относительно общей численности населения и не стандартизированы по возрасту.

На сайте ЕБР ВОЗ приведена инфографика, демонстрирующая, что общий показатель уровня депрессии по Казахстану является ниже, чем в регионах, где статистика указывает на цифру 5%.

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания.

Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей всё человечество. Депрессия, от которой в мире страдают уже более 300 млн человек, вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе — среди болезней, приводящих к потере трудоспособности.

В Казахстане не принято говорить о своих ментальных расстройствах и особенностях, констатируют психиатры. Людям неудобно где-то в компании упомянуть о немного странноватом родственнике, стыдно открыто сказать: «Я шизофреник, и я лечусь».

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