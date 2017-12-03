ВОЗ вывела процент казахстанцев, страдающих депрессией
Анализ был проведён Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.
Анализ был проведён Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.
По подсчётам Европейского регионального бюро ВОЗ, число жителей Казахстана, страдающих депрессией, составляет 4,4%. Это порядка 800 000 человек.
Показатели приведены относительно общей численности населения и не стандартизированы по возрасту.
На сайте ЕБР ВОЗ приведена инфографика, демонстрирующая, что общий показатель уровня депрессии по Казахстану является ниже, чем в регионах, где статистика указывает на цифру 5%.
По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав инфекционные и
Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей всё человечество. Депрессия, от которой в мире страдают уже более 300 млн человек, вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе — среди болезней, приводящих к потере трудоспособности.
В Казахстане не принято говорить о своих ментальных расстройствах и особенностях, констатируют психиатры. Людям неудобно