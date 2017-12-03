В Сибири произошел спад рождаемости
Об этом сообщили в официальном отчете представители Новосибирскстата.
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Об этом сообщили в официальном отчете представители Новосибирскстата.
За девять месяцев 2017 года в Сибирском федеральном округе родилось 179,3 тысячи младенцев, что на 24,4 тысячи меньше, чем за аналогичный периода 2016 года, рассказали представители Новосибирскстата.
Наибольший спад рождаемости в 15% произошёл в Республике Алтай, здесь родились 2 576 младенцев, а в Алтайском крае спад составил чуть ниже среднего — 11,7%. В регионе родилось 19 373 ребенка.