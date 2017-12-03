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09:12 (мск), источник: Zakon.kz

Акимат Алматы рассказал об уборке снега

В акимате Алматы сообщили, что в ночь со 2 на 3 декабря из города вывезли 540 кубометров снега, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление природных ресурсов.

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Источник: Zakon.kz

2 декабря с 17.10 начался снегопад, который с перерывами продолжается и 3 декабря. Высота снежного покрова в городе к 7 утра составляла 4 сантиметра. В целях предупреждения гололеда коммунальные службы с начала снегопада посыпают дорожное полотно противогололедными материалами. Задействованы 180 пескоразбрасывателей.

Ночью были организованы работы по подметанию и сгребанию снега с проезжей части, тротуаров, по вывозу снега с пешеходных зон. За ночь из города вывезли 540 кубометров снега.

С 6 часов утра вывозят снег с дорожного полотна в горных и предгорных районах.

В уборке снега задействованы 526 единиц спецтехники, 1416 дорожных рабочих. К 7 часам утра использовали 2440 кг противогололедной смеси, 1053 кг соли.

По данным Казгидромета, снегопад продлится с перерывами до 5 декабря.

В районных акиматах и акимате города организовали круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Напомним, ранее сообщалось о начале снегоуборочных работ в южной столице.

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