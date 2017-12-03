Электронные проездные билеты для льготников ввели в Братске
Такая система начала действовать в городе с 1 декабря.
Такая система начала действовать в городе с 1 декабря.
Проезд в городском транспорте по электронному социальному проездному билету для льготных категорий граждан введен в Братске с 1 декабря. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Технологии реализации электронных социальных проездных билетов, пополнения баланса, их учета и возмещения расходов за перевозку граждан в значительной степени упрощены, так как весь процесс происходит в электронном виде. Переход на использование электронных социальных проездных билетов позволил не только оптимизировать процесс продажи билетов и учета количества поездок гражданами, но и конечном итоге повысил качество обслуживания населения. Главная цель внедрения льготных билетов единого образца состоит в том, чтобы любой житель региона мог воспользоваться своей льготой на территории всей области, у любого перевозчика, а не только в муниципальном образовании, где проживает», — отметил Владимир Родионов.
Добавим, что губернатор и правительство Иркутской области намерены пересмотреть ограничение в 30 льготных поездок в 2018 году, рассказал председатель правительства региона Руслан Болотов 29 ноября на 56-й сессии Законодательного собрания Приангарья. Тему развития транспортной системы и льгот на поездки поднял депутат ЗС Дмитрий Ершов. В частности, он предложил правительству разработать программу софинансирования перевозчиков для закупки валидаторов. Глава кабмина признал важность этой идеи, но предложил обсудить ее на специальной площадке.
Напомним, около 150-ти человек приняли участие в митинге в Иркутске против ограничения числа льготных поездок в общественном транспорте на территории Приангарья в октябре 2016 года. Акцию протеста поддержали представители политических партий региона — ЛДПР и «Справедливая Россия», а также студенты. Самих пенсионеров на митинге было меньше 100 человек. Некоторые заявили, что им будет достаточно 50-ти льготных поездок в месяц.
В конце 2016 года разрабатывалась программа по внедрению электронных проездных билетов, по которой льготные категории граждан, возможно, будут ездить бесплатно даже в коммерческом транспорте.