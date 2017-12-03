Электронные проездные билеты для льготников ввели в Братске

Источник: IrkutskMedia.ru

Проезд в городском транспорте по электронному социальному проездному билету для льготных категорий граждан введен в Братске с 1 декабря. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Технологии реализации электронных социальных проездных билетов, пополнения баланса, их учета и возмещения расходов за перевозку граждан в значительной степени упрощены, так как весь процесс происходит в электронном виде. Переход на использование электронных социальных проездных билетов позволил не только оптимизировать процесс продажи билетов и учета количества поездок гражданами, но и конечном итоге повысил качество обслуживания населения. Главная цель внедрения льготных билетов единого образца состоит в том, чтобы любой житель региона мог воспользоваться своей льготой на территории всей области, у любого перевозчика, а не только в муниципальном образовании, где проживает», — отметил Владимир Родионов.

Министр напомнил, что правительство Иркутской области продолжает работу по внедрению проезда льготных категорий граждан по электронному социальному проездному билету. На сегодняшний день такая система действует на территории четырех муниципальных образований. Это Иркутск, Усолье-Сибирское, Ангарский городской округ, Киренск.

Добавим, что губернатор и правительство Иркутской области намерены пересмотреть ограничение в 30 льготных поездок в 2018 году, рассказал председатель правительства региона Руслан Болотов 29 ноября на 56-й сессии Законодательного собрания Приангарья. Тему развития транспортной системы и льгот на поездки поднял депутат ЗС Дмитрий Ершов. В частности, он предложил правительству разработать программу софинансирования перевозчиков для закупки валидаторов. Глава кабмина признал важность этой идеи, но предложил обсудить ее на специальной площадке.

Напомним, около 150-ти человек приняли участие в митинге в Иркутске против ограничения числа льготных поездок в общественном транспорте на территории Приангарья в октябре 2016 года. Акцию протеста поддержали представители политических партий региона — ЛДПР и «Справедливая Россия», а также студенты. Самих пенсионеров на митинге было меньше 100 человек. Некоторые заявили, что им будет достаточно 50-ти льготных поездок в месяц.