Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Принц Швеции Карл Филипп окрестил сына
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
СМИ: «Красуха» выводит из строя радары любого самолета или дрона
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Поклонение Ким Чен Ыну
11:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Электронные проездные билеты для льготников ввели в Братске

Такая система начала действовать в городе с 1 декабря.

Источник: IrkutskMedia.ru

Проезд в городском транспорте по электронному социальному проездному билету для льготных категорий граждан введен в Братске с 1 декабря. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Технологии реализации электронных социальных проездных билетов, пополнения баланса, их учета и возмещения расходов за перевозку граждан в значительной степени упрощены, так как весь процесс происходит в электронном виде. Переход на использование электронных социальных проездных билетов позволил не только оптимизировать процесс продажи билетов и учета количества поездок гражданами, но и конечном итоге повысил качество обслуживания населения. Главная цель внедрения льготных билетов единого образца состоит в том, чтобы любой житель региона мог воспользоваться своей льготой на территории всей области, у любого перевозчика, а не только в муниципальном образовании, где проживает», — отметил Владимир Родионов.

Министр напомнил, что правительство Иркутской области продолжает работу по внедрению проезда льготных категорий граждан по электронному социальному проездному билету. На сегодняшний день такая система действует на территории четырех муниципальных образований. Это Иркутск, Усолье-Сибирское, Ангарский городской округ, Киренск.

Добавим, что губернатор и правительство Иркутской области намерены пересмотреть ограничение в 30 льготных поездок в 2018 году, рассказал председатель правительства региона Руслан Болотов 29 ноября на 56-й сессии Законодательного собрания Приангарья. Тему развития транспортной системы и льгот на поездки поднял депутат ЗС Дмитрий Ершов. В частности, он предложил правительству разработать программу софинансирования перевозчиков для закупки валидаторов. Глава кабмина признал важность этой идеи, но предложил обсудить ее на специальной площадке.

Напомним, около 150-ти человек приняли участие в митинге в Иркутске против ограничения числа льготных поездок в общественном транспорте на территории Приангарья в октябре 2016 года. Акцию протеста поддержали представители политических партий региона — ЛДПР и «Справедливая Россия», а также студенты. Самих пенсионеров на митинге было меньше 100 человек. Некоторые заявили, что им будет достаточно 50-ти льготных поездок в месяц.

В конце 2016 года разрабатывалась программа по внедрению электронных проездных билетов, по которой льготные категории граждан, возможно, будут ездить бесплатно даже в коммерческом транспорте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Небольшой снег выпадет в Иркутске в воскресенье, 3 декабря
Ставки по депозитам в России упадут до уровня инфляции к 2020 году
Лавров спрогнозировал вероятный первый удар КНДР
Премьер Израиля прокомментировал ракетный удар по Сирии
СМИ узнали о состоянии Табакова
США отказались от участия в договоре ООН по миграции
Аппарат РФ совершил погружение в зоне поиска пропавшей подлодки
Шарапова станет актрисой
Супермен-полицейский не дал машине упасть с моста
Спорт
Родченков: «Чистые» россияне должны быть допущены к ОИ Вопрос участия сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане будет решен на заседании исполкома МОК 5 декабря
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь