От студентов до пенсионеров. Криптовалютная лихорадка охватила Иркутск

Источник: Reuters

На что всё это похоже удалось за секунды показать авторам этого ролика. Криптовалютная лихорадка охватила мир. Теперь на кону — не золото, а биткоины, эфиры и еще более тысячи зашифрованных монет, которые ежесекундно добывают специальные компьютеры, объединившись в единую сеть.

Криптовалюта давно вышла за рамки просто майнинга, когда кто-то держал у себя дома парочку видеокарт. Теперь здесь крутятся большие деньги, которые приносят быстрый и баснословный доход.

— Я сейчас покажу вам свой портфель. Это очень секретная информация, конечно. Здесь у меня получилось сделать за 10 дней 180 тысяч.

Максиму Тарасенко около двадцати. Он пока не закончил вуз, зато хорошо разбирается в биткоинах и блокчейнах. И даже выпустил свою криптовалюту — нимфу, которая участвует в торгах на биржах. Его компания, связанна с еще одной, пока мало кому понятной аббревиатурой ICO. По сути, это новый способ привлечения денег в криптовалютах. В случае с Максимом, это кредитная площадка, где за его токены-нимфы можно брать взаймы и покупать цифровую валюту. Но правила таких инвестиций законодательно тоже не прописаны.

— Это зарождающийся рынок такой, как приватизация была в 90-х. Тотальный хаос. Тотальная неопределенность. Но здесь встает такой вопрос — мы либо действуем сейчас, когда неопределенность высока и используем эти возможности. Либо ждем, когда всем станет ясно, как с этим работать. И в этот рынок придут невероятные капиталы, невероятная конкуренция, — говорит основатель криптовалютной кредитной платформы Максим Тарасенко.

Сколько майнят в Иркутске, трудно подсчитать. Как курс биткоина, растут фермы и количество желающих легкого заработка. Дешевая электроэнергия, необходимая для непрерывной работы машин, превратила город в криптостолицу. Теперь здесь есть кафе, где расплачиваются биткоинами, школа блокчейна и даже дом, который отапливается за счет компьютеров, добывающих криптовалюту.

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— Это на многое похоже. И похоже на золото, но это не золото. И не акции. Это живет по другим законам, которые нужно понять, — говорит владелец майнинговой фермы Юрий Дромашко.

У Юрия Дромашко крупнейшая майнинговая ферма. На первом «Criptofestе» в Иркутске — он один из экспертов по биткоину. Участники — из Москвы, Новосибирска, Красноярска. Главная тема — криптовалюта. На чем ее майнить, нужно ли в ней хранить деньги, куда вкладывать и противоречит ли всё это закону.

Мероприятий, посвященных криптовалюте, такого уровня в Иркутске, пожалуй, еще не было. Когда участники не только те, кто в теме. Сегодня здесь бизнесмены, политики, финансисты и даже пенсионеры.

Пенсионерка Елена Березина долго присматривалась к криптовалюте, пока однажды не решила рискнуть. Первые биткоины бывший экономист купила втайне от мужа. На свою пенсию.

— Я ему ничего не сказала. Взяла на 200 $. Это был февраль месяц. Там ежедневные начисления были. Ежедневно заходила и смотрела, что у меня с этих 200 долларов смотрю капают, капают каждый день. На росте валюты и работе трейдеров я заработала неприличную для пенсионеров сумму. Это исчисляется тремя нулями, — говорит участница Criptofest Елена Березина.

Теперь она сама участвует в финансовом проекте, связанном с криптовалютой. Вместе с подругой, тоже, кстати, пенсионеркой, снимает офис и внимательно следит за мировым курсом биткоинов и эфиров.

— Первым делом мы открываем компьютер и сразу заходим в таблицу coincap. Это международная биржевая таблица в живом режиме, где каждая валюта показывается сколько она сегодня стоит. И вторая таблица, как она стоила на сутки раньше. Конечно, цифры радуют. Очень радуют, — участница Criptofest Елена Коновалова.

Ажиотаж вокруг криптовалюты все больше настораживает финансовых экспертов. Огромные скачки курса, отсутствие правового регулирования — то, что так манит майнеров, они относят к большим рискам.

— Сейчас есть все признаки, что это мыльный пузырь. То есть это определенная волотильность, невозможность проанализировать этот актив, то есть его нельзя признать стабильным. Поэтому рекомендовать я не могу вкладываться, — говорит независимый финансовый советник Елена Синильникова.

Впрочем, это и есть мыльный пузырь, считает иркутянин Владимир Попов, написавший о криптовалютах книгу. Майнингом он начал заниматься шесть лет назад. Теперь у него блокчейн-проекты. И на эти технологии будущего, по его словам, сейчас и следуют обращать внимание инвесторам.

— Люди, которые вкладывают деньги, не понимая во что, они не понимают, что такое биткоин и как его использовать, и при этом его используют. Ну конечно, это пузырь. Нужно понимать, что любой пузырь схлапывается и и потом начинается нормальный рост, — говорит основатель Иркутского блокчейн-сообщества Владимир Попов.