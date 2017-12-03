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10:06 (мск), источник: Комсомольская правда

С 10 декабря пригородные поезда Приморья переходят на зимний график движения

Количество ежедневных рейсов при этом сохранится.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье с 10 декабря пригородные поезда переходят на зимний график движения. Разработано расписание, в котором практически все электропоезда будут отправляться от Владивостока в легко запоминаемое время.

Уссурийское направление:

06:45 В-Уссурийск.

08:20 Третья Рабочая- Кипарисово.

08:30 В- Кипарисово.

11:00 В- Уссурийск- Сибирцево- Спасск-Дальний.

12:50 В- Надеждинская.

15:20 В- Надежинская.

16:25 В- Надеждинская, рабочие дни.

17:10 В- Уссурийск- Сибирцево- Спасск-Дальний- Ружино.

18:09 В- Уссурийск.

18:40 В- Надеждинская, рабочие дни.

19:30 В- Надеждинская.

20:10 В- Надеждинская.

Партизанское направление:

07:10 В- Кневичи.

07:25 В- Артем- Смоляниново- Партизанск.

07:25 В- Артем- Смоляниново- Партизанск- Находка- Тихоокеанская, выходные дни.

09:00 В- Кневичи.

12:00 В- Кневичи.

14:00 В- Артем- Смоляниново- Партизанск-Находка-мыс Астафьева.

16:00 В- Кневичи.

17:30 В- Артем.

18:00 В- Кневичи.

18:30 В- Артем- Смоляниново-Партизанск-Находка-Тихоокеанская.

20:30 В- Артем Приморский 1.

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