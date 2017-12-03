С 10 декабря пригородные поезда Приморья переходят на зимний график движения
Количество ежедневных рейсов при этом сохранится.
Количество ежедневных рейсов при этом сохранится.
В Приморье с 10 декабря пригородные поезда переходят на зимний график движения. Разработано расписание, в котором практически все электропоезда будут отправляться от Владивостока в легко запоминаемое время.
Уссурийское направление:
06:45
08:20 Третья Рабочая- Кипарисово.
08:30 В- Кипарисово.
11:00 В- Уссурийск- Сибирцево-
12:50 В- Надеждинская.
15:20 В- Надежинская.
16:25 В- Надеждинская, рабочие дни.
17:10 В- Уссурийск- Сибирцево- Спасск-Дальний- Ружино.
18:09 В- Уссурийск.
18:40 В- Надеждинская, рабочие дни.
19:30 В- Надеждинская.
20:10 В- Надеждинская.
Партизанское направление:
07:10 В- Кневичи.
07:25 В- Артем- Смоляниново- Партизанск.
07:25 В- Артем- Смоляниново- Партизанск- Находка- Тихоокеанская, выходные дни.
09:00 В- Кневичи.
12:00 В- Кневичи.
14:00 В- Артем- Смоляниново-
16:00 В- Кневичи.
17:30 В- Артем.
18:00 В- Кневичи.
18:30 В- Артем- Смоляниново-Партизанск-Находка-Тихоокеанская.
20:30 В- Артем Приморский 1.