В Омской области наконец выпадет снег и потеплеет

В ближайшие дни в Омской области каждый день будет идти снег. Правда, только местами. Синоптики не могут обещать, что снег выпадет в Омске, жители которого уже успели устать от бесснежной погоды и гололедицы. Кроме того, Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы обещает потепление с началом новой рабочей недели.

Сегодня, 3 декабря, ночь была холодной: −10…−15°, при прояснении до -20°. Днём температура воздуха поднимется до −5…−10°. Сохранятся утренний туман, изморозь и гололедица. Местами пройдёт небольшой снег.

В понедельник, 4 декабря, ночью потеплеет до −5…−10°, при прояснении до -15°. Днём воздух прогреется до −2…−7°. Местами пройдёт небольшой, а в северных районах — умеренный снег. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 15 м/с.