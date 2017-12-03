В Омской области наконец выпадет снег и потеплеет
С понедельника жителей региона будет продувать порывистый ветер.
С понедельника жителей региона будет продувать порывистый ветер.
В ближайшие дни в Омской области каждый день будет идти снег. Правда, только местами. Синоптики не могут обещать, что снег выпадет в Омске, жители которого уже успели устать от бесснежной погоды и гололедицы. Кроме того,
Сегодня, 3 декабря, ночь была холодной: −10…−15°, при прояснении до -20°. Днём температура воздуха поднимется до −5…−10°. Сохранятся утренний туман, изморозь и гололедица. Местами пройдёт небольшой снег.
В понедельник, 4 декабря, ночью потеплеет до −5…−10°, при прояснении до -15°. Днём воздух прогреется до −2…−7°. Местами пройдёт небольшой, а в северных районах — умеренный снег. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 15 м/с.
Во вторник, 5 декабря, на ночь ожидается −5…−10°, на день −1…−6°. Сохранится порывистый ветер до 16 м/с. Местами пройдёт небольшой снег, местами — мокрый снег. На дорогах будет немного скользко.