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10:46 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области наконец выпадет снег и потеплеет

С понедельника жителей региона будет продувать порывистый ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 81% 765 мм рт. ст. 0 м/с

В ближайшие дни в Омской области каждый день будет идти снег. Правда, только местами. Синоптики не могут обещать, что снег выпадет в Омске, жители которого уже успели устать от бесснежной погоды и гололедицы. Кроме того, Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы обещает потепление с началом новой рабочей недели.

Сегодня, 3 декабря, ночь была холодной: −10…−15°, при прояснении до -20°. Днём температура воздуха поднимется до −5…−10°. Сохранятся утренний туман, изморозь и гололедица. Местами пройдёт небольшой снег.

В понедельник, 4 декабря, ночью потеплеет до −5…−10°, при прояснении до -15°. Днём воздух прогреется до −2…−7°. Местами пройдёт небольшой, а в северных районах — умеренный снег. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 15 м/с.

Во вторник, 5 декабря, на ночь ожидается −5…−10°, на день −1…−6°. Сохранится порывистый ветер до 16 м/с. Местами пройдёт небольшой снег, местами — мокрый снег. На дорогах будет немного скользко.

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