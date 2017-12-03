«Нужно праздновать скромнее»: эксперт осудила любовь казахов к помпезным тоям и дорогим подаркам

Источник: Newtimes.kz

Как сообщила мне эксперт, есть очень много традиций, которые ей хотелось бы возродить.

«Скорее всего, вышел бы целый список. Например, сейчас не отмечают вот этого праздника, когда свекровь узнает, что ее сноха в положении. Ритуал называется “құрсақтой” и его практически никто не отмечает. А я считаю, что это в первую очередь обогащает молодую женщину, она видит, что с ней свершилось нечто необыкновенное, что она уже не просто сноха, а будущая мать. В своей семье мы праздновали этот праздник, я приглашала тетушек снохи, ее маму и родственниц со своей стороны. Мы все этому радовались, выражали ей благие пожелания. Но эти вещи, к сожалению, забыты. Было бы здорово их возродить», — рассказала Толеу Аймаганбетова.

По ее мнению, нынешняя молодежь сейчас как никогда заинтересована в изучении национальных традиций.

«Обучаю людей казахскому языку, и мне постоянно поступают вопросы по обычаям и традициям. Это интересно для всех. Конечно, выдержать все положенные этапы, например, касательно свадьбы, очень накладно и по времени, и материально, но, тем не менее, обычаев придерживаются и не хотят с ними расставаться. Много деталей упускается, но мне кажется, это простительно, когда чувствуешь дефицит времени. Есть, конечно, молодежь, которая считает традиции пережитками прошлого. Такое есть, я этого не отрицаю. Например, ко мне приходили молодые люди, которые учились и жили некоторое время на Западе, но жизнь их заставила заняться изучением казахского. Я спросила у них: “Чувствуете ли вы себя казахами?”, и они ответили: “Нет”. Тогда я спросила: “А кем же вы себя считаете?”, и от одного из них услышала следующее: “Я — человек мира”. А “человек мира” разве придерживается каких-то традиций? Человек мира сегодня — здесь, завтра — там, ему традиции не нужны. Но я все же полагаю, что каждому нужна почва под ногами, стержень, а это Родина, место, где вырос и состоялся», — уточнила женщина.

При этом она считает, что «западные традиции — это неплохо, так как мы не живем изолировано в закрытой скорлупе».

«Сейчас у нас границы открыты, мы запросто можем выехать куда-то, собрать чемоданы и улететь. А посмотрев за границей на разные привычки, обряды, традиции, человеку, конечно, может что-то понравится, просто, я считаю, что он должен уметь ориентироваться в огромном потоке информации. Основной базой все же должно остаться национальное. Не обязательно все время оглядываться на Запад и грезить им. У нас самих столько всего! И не только у казахов, мы ведь многонациональная республика. После развала СССР у нас столько всего осталось, 15 республик жили бок о бок, взаимно обогащались. Этого нельзя забывать и сбрасывать со счетов!» — добавила преподавательница.

«У людей не такие уж высокие зарплаты, а они влезают в кредиты, которые потом тяжким бременем ложатся на плечи отца, матери или бабушки. А у них нет возможности их выплачивать. И значит, это ярмо несут на себе молодые. В результате этого происходят ссоры, скандалы, которые иногда приводят даже к распаду семьи. Не нужны нам такие тои! Еще я хочу затронуть вот эти подношения сватами друг другу роскошных подарков. Сейчас люди не ограничиваются просто золотом. Дарят бриллианты, норковые шубы, да еще говорят: “Ой, я подарила им бриллиантовый комплект, а они не соизволили ответить мне тем же”. Но это же не нужно! Возможность взять кредит оборачивается кабалой. Нужно справлять праздники скромнее. Раньше такого не было никогда, каждый по своим возможностям жил!» — уверенно сказала эксперт.

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По ее словам, нынешние матери абсолютно не настраивают дочерей к семейной жизни.

«В семье всегда бывают какие-то столкновения и непонимания между супругами. При этом дочь почему-то сразу старается пожаловаться на это своим родителям. Тут же подъезжает сердитая мамаша, руки в боки и увозит дочь, а муж сердится, упирается и следом не едет. Почему-то стало принято, если мать свою дочку увезла, то обязательно зять должен ехать следом, просить прощения у жены и ее родственников. А если он совсем даже не виноват? Мне вот это не нравится. Я думаю, раз молодые женились, то должны постоянно работать над отношениями, и смотреть в одну сторону. А их, с одной стороны, кредит душит, с другой — распри между родителями, вот о какой счастливой семейной жизни может идти речь?» — вопрошает Толеу Аймаганбетова.

Она считает, что в обществе необходимо проводить просветительскую работу, дабы возродить забытые традиции.

«Ко мне приходят люди от 25 до 65 лет, последние уже вырастили детей, у них появились сваты и новое родственное сообщество, где проводят юбилеи, свадьбы, похороны, и везде нужно уметь произнести соответствующую случаю речь. А люди-то и не знают, где и как правильно себя вести, что говорить. Выслушивая их запросы, у меня потихоньку крепла уверенность в необходимости просветительской работы. Еще одой причиной стало то, что я своими глазами видела, как искажаются традиции. Например, на свадьбах, когда выкатывают торт с горящими свечами и приглашают молодых, они эти свечи задувают. Это полностью противоречит философии жизни казахов, ведь очаг — это тепло! “Отбасы” — это семья, которая собирается вокруг очага — огонька, и вдруг этот животворящий огонь задувается молодыми людьми в самом начале их совместной жизни! Вы представляете? Это страшное противоречие. Ведь в наших национальных обычаях заложен глубокий философский смысл. Поэтому в прошлом году я запустила проект по обучению обычаям и традициям казахов, который длился четыре месяца. Моим ученикам вроде все нравилось, но были проблемы с помещением. Сначала собирались в разных кафе, экспериментировали, но там было то шумно, то темно, то дорого…», — рассказала Толеу Аймаганбетова.

Она полагает, что государству следовало бы помочь вот таким энтузиастам, которые на добровольных началах занимаются обучением и просвещением.

«Если бы этим занималось государство, было бы намного эффективнее. Каждый энтузиаст в одиночку что-то делает, но по сути никто на нас внимания не обращает», — с улыбкой сказала женщина.

Толеу Аймаганбетова рассказала, что сейчас большую часть времени занимается преподаванием индивидуальных уроков.