Димаш Кудайберген признан певцом года в Китае

Источник: Tengrinews

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

«Мечты сбываются! Я стал лучшим певцом этого года по версии “IQIYI awards” огромное спасибо своим фанатам, землякам и организаторам. Люблю вас!», — написал Кудайберген.

Отметим, Димаш Кудайберген становился певцом года в Гонконге. Кроме того, он получал премию MTV Music Awards, а также Asian Music GaLa.