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08:02 (мск), источник: Tengrinews

Димаш Кудайберген признан певцом года в Китае

Певец Димаш Кудайберген признан певцом года по версии «IQIYI awards» в Китае, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

«Мечты сбываются! Я стал лучшим певцом этого года по версии “IQIYI awards” огромное спасибо своим фанатам, землякам и организаторам. Люблю вас!», — написал Кудайберген.

Отметим, Димаш Кудайберген становился певцом года в Гонконге. Кроме того, он получал премию MTV Music Awards, а также Asian Music GaLa.

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