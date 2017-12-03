Димаш Кудайберген признан певцом года в Китае
Певец Димаш Кудайберген признан певцом года по версии «IQIYI awards» в Китае, передает Tengrinews.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Певец Димаш Кудайберген признан певцом года по версии «IQIYI awards» в Китае, передает Tengrinews.kz.
Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.
«Мечты сбываются! Я стал лучшим певцом этого года по версии “IQIYI awards” огромное спасибо своим фанатам, землякам и организаторам. Люблю вас!», — написал Кудайберген.
Отметим, Димаш Кудайберген становился певцом года в Гонконге. Кроме того, он получал премию MTV Music Awards, а также Asian Music GaLa.