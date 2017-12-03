Автор первого sms: я не понимал, что это историческое событие

Ровно 25 лет назад, 3 декабря 1992 года, в мире было отправлено первое короткое текстовое сообщение на мобильный телефон. Автором дебютного в истории человечества sms стал 22-летний британский программист Нил Папуорт. Спустя четверть века после этого события Папуорт, который сейчас живет со своей семьей в Канаде, рассказал в интервью ТАСС, как он оказался первым человеком, отправившим sms, как это изменило его жизнь, а также поделился мнением о распространении новостей через соцсети и слежки с использованием big data.

— Как вышло так, что вы стали первым человеком, пославшим sms в мире? Над каким проектом вы работали, какова была ваша роль в нем?

— Я работал в Великобритании в компании Sema Group в качестве разработчика и программиста.

Проект sms, в котором я участвовал, разрабатывался совместно с одним из наших клиентов, компанией Vodafone. Изначально он был задуман для создания сервиса пейджинга для руководства. После того, как мы закончили тестирование внутри нашей компании, я выступил добровольцем, чтобы войти в команду, которая отправилась бы в офис Vodafone, установила программное обеспечение и помогла протестировать его. После испытаний, занявших несколько месяцев, меня попросили послать настоящее сообщение, чтобы показать, что сервис работает. Наверное, ко мне обратились, потому что я успел так сильно всем примелькаться. Сегодня мы это знаем, но тогда я даже не представлял себе, что это было историческим событием, я просто подумал, что это еще один рабочий день. Когда пришло время, я набрал на компьютере мобильный номер получателя и сообщение «Счастливого Рождества» и послал его. История свершилась!

— Сколько времени прошло с момента отправки вашего первого sms до повсеместного использования этой технологии?

— На самом деле, в день, когда было передано первое сообщение, произошел «мягкий» запуск нового сервиса, для сотрудников компании и специалистов для тестирования. И до следующего года никто даже не начал его использовать. Прошел год, прежде чем при помощи программного обеспечения для sms-сообщений и мобильных телефонов появилась возможность отправлять их и получать. И уже после того, как мобильные операторы стали предлагать пакетные предложения, которые включали в себя текстовые сообщения, все это на самом деле начало набирать обороты.

— Могли вы тогда подумать, что использование sms достигнет поистине мирового масштаба?

— Нет, когда мы работали над этим проектом, я на самом деле не знал, для чего он может понадобиться людям. Я слышал о том, что некоторые люди привыкли носить с собой два устройства — телефон и пейджер. А эта технология должна была позволить им иметь при себе лишь телефон.

— Вы посылаете много sms?

— Сегодня на так много. Обычно это довольно повседневные вещь — договориться о встрече с друзьями, узнать, во сколько моя жена вернется домой. Теперь я не так активно использую их, как раньше, потому что многие из моих контактов теперь обычно доступны онлайн.

— Изменилась ли ваша жизнь, после того, как СМИ узнали, что вы были человеком, который стоял за первым sms?

— Первый большой материал обо мне, насколько я помню, вышел к 10-летнему юбилею. До этого момента многие люди, включая и мою нынешнюю супругу, не знали, что я отправил первое текстовое сообщение, да я и сам об этом не упоминал. Моя жизнь не сильно изменилась после этого, за исключением того, что люди делают удивленные глаза, когда друзья представляют меня. Ну, и, конечно, каждый год в районе 3-го декабря ко мне вдруг вспыхивает большой интерес. Да, еще было очень классно оказаться на рекламе «Супербоула» (финал первенства национальной лиги американского футбола)!

— Что вы думаете о больших изменениях, которые недавно произошли в способе распространения информации в мире? Я имею в виду чрезвычайную легкость, с которой люди стали обмениваться новостями через социальные сети. Считаете ли вы, что все это на 100% позитивные тенденции или, может быть, вы испытываете какое-то беспокойство на этот счет?

— То, что у людей становится больше средств для общения, на мой взгляд, хорошо, до тех пор, пока все эти средства передачи информации дают нам реальную и правдивую картину. Я верю в то, что, если что-то звучит очень уж скандально, шокирующе или во что-то сложно поверить, то, вероятно, эти сомнения оправданы. Люди должны изучать новости, прежде чем реагировать на них, а не слепо верить в то, что сейчас находится в новостном тренде.

— Что вы думаете о big data? Считаете ли вы, что у человека в сегодняшнем информационном мире больше свободы или нет?

— Бесспорно, это «серая» зона. Активность людей и их данные уже давно отслеживаются, отсматриваются, записываются. О тех ситуациях, в которых за нами следят, нас предупреждают в договорах, но большинство их не читают.

В целом вы должны понимать, что за всем, что вы делаете, наблюдают и записывают, если только вы сами не отключите эту функцию. В то же время, я считаю, что данные используются для того, чтобы собирать предметную информацию для каких-то групп людей или о каких-то группах людей со схожими профилями или интересами, нежели чем ради слежки за какими-то отдельными людьми. Так что большинству не о чем переживать.

— Вы когда-нибудь были в России?

— Нет, не был! Было бы здорово там побывать. Это точно.