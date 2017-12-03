Красноярцы жалуются на молочную дымку, которая окутала весь город
Горожане гадают: это туман или выбросы промышленных предприятий?
Горожане гадают: это туман или выбросы промышленных предприятий?
В Красноярске с наступлением календарной зимы зависла странная молочная дымка. В соцсетях по этому поводу уже третий день продолжаются споры. Одни уверены, что это смог и в городе снова установился режим «черного неба». Другие уверяют: «Да это просто туман!».
По данным trk7.ru накануне, 2 декабря, датчики «Красноярск. Небо» показывали сильное загрязнение во всех районах города. Самые повышенные показатели наблюдались в Кировском и Ленинском районах. Жителям советуют не открывать форточки и, если будет возможность, не выходить на улицу.