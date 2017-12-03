Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Интимная пластика: три реальные истории
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Новый подводный ракетоносец РФ напугал английские СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
22:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Лопырева пригласила иранских болельщиков на чемпионат мира в Россию

Российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева направила специальное приглашение иранским болельщикам на мундиаль в Россию. 29 ноября поклонники футбола из этой страны попросили российскую телеведущую Марию Командную быть менее сексуальной на церемонии жеребьевки ЧМ.

Российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева направила специальное приглашение иранским болельщикам на мундиаль в Россию. Обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Добро пожаловать в Россию. Хочу поздравить Иран с выходом на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Мы ждем гостей и футбольных болельщиков из Ирана в нашей стране. Добро пожаловать в Россию», — сказала Лопырева.

29 ноября иранские болельщики попросили российскую телеведущую Марию Командную быть менее сексуальной на церемонии жеребьевки ЧМ-2018. В противном случае трансляцию мероприятия прервало бы иранское телевидение. Такие инциденты уже случались: на жеребьевках ЧМ-2006 и -2014.

Само мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Команда Ирана сыграет в группе B со сборными Марокко, Испании и Португалии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Власти КНДР назвали США «ядерным демоном»
Подлинность переданных информатором данных подтвердили в WADA
СМИ назвали первых в мире биткойновых миллиардеров
Генерал США обвинил Россию в создании оружия против спутников
Ополченцы: украинские силовики убивают друг друга
Осужденный в США российский летчик Ярошенко прооперирован
Ученые описали главную ошибку врачей при диагностике диабета
Спорт
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом Скандальный осведомитель WADA Григорий Родченков рассказал об участии президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова в допинговых махинациях
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь