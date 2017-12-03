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18:50 (мск), источник: РИА Новости

NASA показало необычные облака на Юпитере

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию облаков в северном полушарии Юпитера. Снимок опубликован на сайте агентства.

Источник: NASA

Отмечается, что кадр сделал космический корабль Juno, находясь в 18 906 километрах от верхних слоев облаков — примерно такое расстояние отделяет Нью-Йорк от Австралии.

Для наиболее полного изучения исследователи пропустили изображение через синий фильтр. Масштаб составляет около 12 километров на один пиксель.

Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту 5 июля 2016 года. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.

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11 июля© Ньюстюб
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