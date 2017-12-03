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09:50 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярских водителей предупредили об опасности снежных горок

Именно зимой случаются ДТП, когда на дорогу неожиданно выезжают дети на санках или снегокатах и попадают под колеса проезжающих автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

Красноярская ГИБДД напомнила автомобилистам об опасности стихийных снежных горок, которые располагаются вблизи проезжих частей.

Именно зимой случаются ДТП, когда на дорогу неожиданно выезжают дети на санках или снегокатах и попадают под колеса проезжающих машин. Дорожные полицейские призывают родителей провести беседы с детьми о небезопасности таких развлечений, а водителям советуют проявлять особую осторожность.

«С приходом минусовых температур и обильных осадков автополицейские постоянно контролируют места возможного образования небезопасных снежных возвышенностей, с которых любят кататься дети. В настоящий момент количества снега недостаточно для образования стихийных горок, но горожанам стоит предупредить своих детей об опасности катания на таких участках и использовать для зимних развлечений специально организованные места», — предупредили в дорожной полиции.

На опасные спуски из снега красноярцы могут пожаловаться в службу 005 или районную администрацию. Специалисты выедут на место и ликвидируют их.

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