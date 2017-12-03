Будущие мамы Хабаровска поборются за звание лучшей

В дальневосточной столице сегодня, 3 декабря, горожанам предстоит выбрать победительницу конкурса для будущих мам. Беременным женщинам предстоит показать себя во всей красе и продемонстрировать свои таланты.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в финале конкурса «Миссия будущая мама — 2017» примут участие представительницы прекрасного пола, которые прошли отборочные испытания. Участницам необходимо продемонстрировать личностные и артистические качества, они представят зрителю мир красивых женщин в самом чудесном периоде их жизни. Определить лучшую предстоит жюри, в состав которого вошли деятели культуры, специалисты медицинской науки, представители органов власти.