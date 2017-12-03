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09:51 (мск), источник: Восток Медиа

Будущие мамы Хабаровска поборются за звание лучшей

Беременные женщины покажут свои таланты и красоту.

В дальневосточной столице сегодня, 3 декабря, горожанам предстоит выбрать победительницу конкурса для будущих мам. Беременным женщинам предстоит показать себя во всей красе и продемонстрировать свои таланты.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в финале конкурса «Миссия будущая мама — 2017» примут участие представительницы прекрасного пола, которые прошли отборочные испытания. Участницам необходимо продемонстрировать личностные и артистические качества, они представят зрителю мир красивых женщин в самом чудесном периоде их жизни. Определить лучшую предстоит жюри, в состав которого вошли деятели культуры, специалисты медицинской науки, представители органов власти.

Впервые подобное состязание состоялось 29 ноября 2009 года. Конкурс традиционно приурочен к празднованию Дня матери. С его помощью городские власти хотят создать образ беременной женщины как образованной, духовно развитой личности, которая ведёт активный образ жизни, ориентирована на счастливую семейную жизнь и успех в профессиональной карьере, осознаёт ответственность за рождение и воспитание здоровых детей. Мероприятие пройдёт в Городском дворце культуры и начнётся в 16 часов.

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