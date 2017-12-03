Будущие мамы Хабаровска поборются за звание лучшей
Беременные женщины покажут свои таланты и красоту.
Беременные женщины покажут свои таланты и красоту.
В дальневосточной столице сегодня, 3 декабря, горожанам предстоит выбрать победительницу конкурса для будущих мам. Беременным женщинам предстоит показать себя во всей красе и продемонстрировать свои таланты.
По информации
Впервые подобное состязание состоялось 29 ноября 2009 года. Конкурс традиционно приурочен к празднованию Дня матери. С его помощью городские власти хотят создать образ беременной женщины как образованной, духовно развитой личности, которая ведёт активный образ жизни, ориентирована на счастливую семейную жизнь и успех в профессиональной карьере, осознаёт ответственность за рождение и воспитание здоровых детей. Мероприятие пройдёт в Городском дворце культуры и начнётся в 16 часов.