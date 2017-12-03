На Южном Урале появился гастрономический маршрут

Необычный маршрут открыли в Миассе и Чебаркуле. Путешественник попробует десятки блюд, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Возле дома культуры села Поповка встречают вполне по-русски — с хлебом-солью. Более экзотические угощения ждут внутри клуба — там уже пышет жаром ланч по-нагайбакски. В компанию к иван-чаю — национальная выпечка бакалов — так называют нагайбаков, которые живут в Чебаркульском районе. Покровские пирожки — с рисовой кашей и морковью и что-то вроде вегетарианских чебуреков.

Если гастрономический турист прибудет сюда летом, в засуху, то сможет отведать и особое угощение — дождевую кашу. Ее варят во время чукито — обряда вызывания осадков. Говорят, в его силу в советское время верил даже атеист и совсем не язычник — председатель колхоза, который спасал так, с помощью бабушек, посевы. В течение веков обряд не меняется — «колдуньи» удаляются на опушку Варламовского бора, к ручью, и творят чудеса.

«Женщины одни варят дождевую кашу, а особые женщины читают молитву, с иконой идут, когда прочитали молитву, они спускаются к ручейку и делают чу — мочат заднюю часть туловища», — объясняет Надежда Уряшева, директор музея нагайбакской культуры.

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В отреставрированном доме купца Смирнова, в старой части Миасса, сначала утолят жажду знаний. Экскурсовод с гордостью расскажет о том, как построенный в XIX веке особняк обветшал — не было ни крыши, ни перекрытий. Два года назад бизнесмены его буквально спасли — выкупили на торгах и тщательно восстановили. При этом сохранили дух истории — на первом этаже, к примеру, при купце тоже располагался магазин. Есть он и сейчас — на полках разносолы и варенье местного производства. А на втором — бальное зало, где можно и сейчас станцевать контрданс. После танцев — мастер-класс по лепке пельменей.

И только после освоения 10 техник лепки продукт здесь же, в ресторане, можно дегустировать.

«Еще не больно кто-то знает, что делаются пельмени с редькой, с креветками и свининой. Есть и такие сладкие пельмени с ягодами, которые подаются в шампанском», — говорит Лариса Лобзева, повар.

О напитках, правда безалкогольных, говорят и на фабрике чая и кофе. Показывают то, что здесь называют «зеленым горошком» — именно так выглядит косточка ягоды кофейного дерева. Свой цвет и запах она приобретает только после обжарки.

— У зерна абсолютно нет кофейного запаха, если мы его приготовим, то кофейный вкус почувствовать не сможем, вкус будет больше похож на травяной или хлебный настой.

Здесь же учат отличать более дорогую арабику от робусты. Сначала по запаху.

— Мне кажется, у Колумбии более сливочный оттенок, более нежный.

А потом и на вкус. Неподалеку от стола, за которым проходит дегустация, в это время обжаривают халуми. Это продукт местных сыроваров, который лучше употреблять горячим.

«Есть места, про которые многие жители Челябинска, наверное, 90%, не знали, но благодаря сегодняшнему инфотуру эти места будут популярнее», — считает Дмитрий Столбов, руководитель Центра развития туризма Челябинской области.

По мнению руководителя Центра развития туризма, многие южноуральцы иногда лучше знают Рим или Анталию, а вот о том, что в регионе тоже есть, на что посмотреть, даже не подозревают. Поэтому здесь решили собирать сведения о необычных местах и блюдах Челябинской области и организованно возить туда туристов.