Суперкаток торжественно открылся в Хабаровске

На набережной стадиона им. Ленина состоялось долгожданное открытие «народного» катка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Опробовать лёд пришли сотни хабаровчан. Начало работы самого большого в регионе катка стало настоящим праздником. Для гостей набережной сыграл духовой оркестр, группа маршевых барабанщиков mDrums, выступила юношеская сборная по бенди «Ерофей 2007», хоккеисты из команды «Амурские тигры», черлидеры и начинающие фигуристки из школы «Пируэт». Кульминацией праздника стал массовый флешмоб «Горячее сердце на холодном льду». — Этой акцией мы хотим отметим открытие катка и поприветствовать всех гостей и участников предстоящего Чемпионата по хоккею с мячом 2018, который начнётся 29 января, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук.

Каток занял площадь размером 18 тысяч кв м. Как сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга, в этом году толщина ледового покрытия стала толще. Чтобы сохранить его гладким, полировать лёд будут каждый день с 9.00 до 11.00.



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