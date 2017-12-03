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09:55 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Суперкаток торжественно открылся в Хабаровске

Начало работы самого большого в регионе катка стало настоящим праздником.

Источник: Хабаровский край сегодня

На набережной стадиона им. Ленина состоялось долгожданное открытие «народного» катка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Опробовать лёд пришли сотни хабаровчан.

Начало работы самого большого в регионе катка стало настоящим праздником. Для гостей набережной сыграл духовой оркестр, группа маршевых барабанщиков mDrums, выступила юношеская сборная по бенди «Ерофей 2007», хоккеисты из команды «Амурские тигры», черлидеры и начинающие фигуристки из школы «Пируэт».
Кульминацией праздника стал массовый флешмоб «Горячее сердце на холодном льду». — Этой акцией мы хотим отметим открытие катка и поприветствовать всех гостей и участников предстоящего Чемпионата по хоккею с мячом 2018, который начнётся 29 января, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук.

Каток занял площадь размером 18 тысяч кв м. Как сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга, в этом году толщина ледового покрытия стала толще. Чтобы сохранить его гладким, полировать лёд будут каждый день с 9.00 до 11.00.

Прокат коньков будет работать всю зиму с 12.00 до 22.00 — в субботу и воскресенье, а также с 14.00 до 22.00 со вторника по пятницу. Стоимость часовой аренды коньков — 200 рублей.

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