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10:17 (мск), источник: Sputnik

Пара из Узбекистана пыталась продать новорожденную дочь в Воронеже

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Уголовное дело в отношении узбекистанцев, которые пытались продать своего новорожденного ребенка, передано в воронежский суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, следствие установило, что 39-летняя Махлиёхон Муминова в сентябре родила ребенка. Однако в органах ЗАГС в установленном законом порядке этот факт женщина не зарегистрировала. Вместе со своим гражданским супругом 29-летним Саидулло Мирабдуллаевым они решили найти покупателей для своей новорожденной дочери.

«10 октября 2017 года родители, находясь в месте своего временного проживания в г. Воронеже, продали девочку участникам оперативно-розыскного мероприятия за 30 тысяч рублей, после чего были сразу задержаны сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Теперь пара обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми, в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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