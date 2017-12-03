В Екатеринбурге перенесут автобусную остановку
На ВИЗе изменится схема остановки 25 автобуса.
На ВИЗе изменится схема остановки 25 автобуса.
Автобусное предприятие Екатеринбурга решило перенести одну из остановок общественного транспорта. Конкретно — в
— Изменится расположение остановки уже в ближайший понедельник, 4 декабря. Остановку перенесут по улице Викулова ближе к улице Крауля.
Рабочие перенесут остановку «Металлургов» уже сегодня. А с завтрашнего дня начнет работу новая схема движения автобуса.