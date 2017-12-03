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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге перенесут автобусную остановку

На ВИЗе изменится схема остановки 25 автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Автобусное предприятие Екатеринбурга решило перенести одну из остановок общественного транспорта. Конкретно — в Верх-Исетском микрорайоне. Автобусники уверены, что так будет безопаснее для пассажиров.

— Изменится расположение остановки уже в ближайший понедельник, 4 декабря. Остановку перенесут по улице Викулова ближе к улице Крауля. Из-за этого изменится и движение автобуса № 25, — пояснили «КП-Екатеринбург» в муниципальном автобусном предприятии.

Рабочие перенесут остановку «Металлургов» уже сегодня. А с завтрашнего дня начнет работу новая схема движения автобуса.

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