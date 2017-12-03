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11:54 (мск), источник: Sputnik.by

Пацеев и Гончарик: сердцу не нужен покой, нужна аэробная нагрузка

Заместитель директора РНПЦ «Кардиология» Александр Пацеев и ведущий сотрудник лаборатории нарушения ритма сердца РНПЦ «Кардиология» Дмитрий Гончарик рассказали радио Sputnik Беларусь о том, какие нагрузки нужны сердцу и какой должна быть действенная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Источник: Sputnik.by

Принято считать, что развитие многих заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистой системы, можно предупредить с помощью физических нагрузок. Однако здесь важно найти правильный баланс, поскольку регулярное переутомление от физических нагрузок провоцирует проблемы с сердцем, в то время как при правильной нагрузке на организм сердце работает более полноценно.

«Для сердца покой не нужен, для сердца нужна физическая активность. Причем не вся физическая активность, не штанга или гиря, а аэробная физическая нагрузка. Это плавание, быстрая ходьба, бег, велоспорт. Физическая активность и тренированность — это то, что на самом деле нужно сердцу», — говорит Пацеев.

Специалисты рекомендуют дозировать физические нагрузки зависимости от возраста человека и его состояния здоровья. И привыкать к такой системе, естественно, лучше в молодом возрасте.

«Молодежь можно более мотивировать и создать у них желание быть здоровым на будущее, сохранить себя так, чтобы жить счастливо и достигать каких-то высот. У более старшего поколения уже сформированы жизненные стереотипы, с ними работать значительно сложнее. Как с ними работать — это вопрос и социальной рекламы, и разъяснительной работы врачей для того, чтобы их мотивировать», — отмечает Гончарик.

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