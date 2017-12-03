Пацеев и Гончарик: сердцу не нужен покой, нужна аэробная нагрузка

Источник: Sputnik.by

Принято считать, что развитие многих заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистой системы, можно предупредить с помощью физических нагрузок. Однако здесь важно найти правильный баланс, поскольку регулярное переутомление от физических нагрузок провоцирует проблемы с сердцем, в то время как при правильной нагрузке на организм сердце работает более полноценно.

«Для сердца покой не нужен, для сердца нужна физическая активность. Причем не вся физическая активность, не штанга или гиря, а аэробная физическая нагрузка. Это плавание, быстрая ходьба, бег, велоспорт. Физическая активность и тренированность — это то, что на самом деле нужно сердцу», — говорит Пацеев.

Специалисты рекомендуют дозировать физические нагрузки зависимости от возраста человека и его состояния здоровья. И привыкать к такой системе, естественно, лучше в молодом возрасте.