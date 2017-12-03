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14:49 (мск), источник: Kazinform

Как подать электронное заявление на регистрацию брака в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Что нужно знать о подаче электронного заявления на регистрацию брака в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Директор департамента по связям с общественностью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай опубликовал на своей странице в Facebook пошаговую инструкцию подачи электронного заявления на регистрацию брака.

Данная услуга, предоставляемая порталом электронного правительства egov.kz, по его словам, уже как несколько лет доступна казахстанцам. При этом, чтобы ею воспользоваться нужно предварительно пройти регистрацию на портале и иметь ЭЦП (электронно-цифровую подпись). Для имеющих ЭЦП ниже представлена пошаговая инструкция подачи заявления на регистрацию брака с помощью портала egov.kz:

Первый шаг: перейдите на главную страницу портала электронного правительства (www.egov.kz) и зайдите во вкладку «Семья».

Второй шаг: перейдите во вкладку «Семейное положение» и выберите услугу «Подача электронного заявления на регистрацию брака».

Третий шаг: на странице услуги в правом верхнем углу воспользуйтесь кнопкой «Заказать услугу онлайн».

Четвёртый шаг: вас перекинет на страницу авторизации, авторизуйтесь на портале используя ИИН и пароль или с помощью ЭЦП.

Пятый шаг: заполняем появившийся бланк заявления, проставив все «галочки» в нужных местах, отправляем запрос.

Шестой шаг: на следующем шаге откроется окно, где вам необходимо будет указать налоговый орган и КНП (указываете 910 — Общий установленный порядок) и нажать на «Оплатить» (стоимость услуги составляет 1 МРП).

Седьмой шаг: далее вы окажетесь на платежном шлюзе электронного правительства, где нужно одним из перечисленных методов произвести уплату госпошлины.

Если вы сделали все правильно и оплата прошла успешно, вы получите электронный чек и сообщение о том, что услуга была оплачена.

Восьмой шаг: после этого, вы окажетесь на странице, где необходимо будет подписать с помощью вашей ЭЦП.

Девятый шаг: теперь осталось получить подтверждение подачи заявления с помощью ЭЦП будущим супругом/супругой (заявление может ожидать подтверждения не более 48 часов, а затем будет аннулировано), для этого авторизуйтесь на сайте.

Десятый шаг: зайдите в личный кабинет на портале и в разделе «История получения услуг» увидите, что была добавлена услуга подачи заявления на регистрацию брака.

Одиннадцатый шаг: выберите «Перейти к заполнению».

Двенадцатый шаг: заполните все «галочки» и отправьте запрос.

Тринадцатый шаг: подпишите, используя ЭЦП.

С этого момента вы официально подали электронное заявление на регистрацию брака. В разделе «История получения услуг» вы сможете посмотреть статус поданной заявки. Если у вас остались вопросы, задать их можно обратившись в call-центр 1414.

После подтверждения заявления, в выбранный вами день и время, вы являетесь в ЗАГС, где в торжественной обстановке становитесь официально мужем и женой. В случае же неявки в ЗАГС заявление будет аннулировано.

Услугой подачи электронного заявления на регистрацию брака через электронный портал egov.kz в Казахстане в январе-октябре 2017 года воспользовались 68 424 пар.

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