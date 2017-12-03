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11:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пасмурная погода и снег ожидают жителей Иркутска на предстоящей рабочей неделе

Столбик термометра установится на отметке -3°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 81% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Пасмурная погода и снег ожидаются в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -3 до -6°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 4 декабря, пасмурно, снег. Температура воздуха будет около -4°C. Ветер юго-западный, 2 м/с.

Во вторник, 5 декабря, будет пасмурно, возможен снег. Столбик термометра покажет -4°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В среду, 6 декабря, ожидается пасмурная погода, местами — снег. За окном будет -6°C. Ветер северо-западный, 5 м/с.

В четверг, 7 декабря, облачно, небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -6°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В пятницу, 8 декабря, прогнозируют пасмурную погоду и снег. Температура воздуха составит -3°C. Ветер северо-западный, 4 м/с.

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