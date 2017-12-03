Пасмурная погода и снег ожидают жителей Иркутска на предстоящей рабочей неделе
Столбик термометра установится на отметке -3°C.
Столбик термометра установится на отметке -3°C.
Пасмурная погода и снег ожидаются в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -3 до -6°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 4 декабря, пасмурно, снег. Температура воздуха будет около -4°C. Ветер
Во вторник, 5 декабря, будет пасмурно, возможен снег. Столбик термометра покажет -4°C. Ветер
В среду, 6 декабря, ожидается пасмурная погода, местами — снег. За окном будет -6°C. Ветер
В четверг, 7 декабря, облачно, небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -6°C. Ветер
В пятницу, 8 декабря, прогнозируют пасмурную погоду и снег. Температура воздуха составит -3°C. Ветер